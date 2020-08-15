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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві пенсіонерка віддала шахраям 100 тисяч гривень

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 524

Жінці запропонували «обміняти» гроші «працівники пенсійного відділу»

Відділ комунікації поліції Полтавщини розповів про зухвалий випадок, що стався напередодні у Полтаві. 60-річна пенсіонерка «обміняла» 100 тисяч заощаджених гривень на «папірці». Шахраї ввели жінку в оману, назвавшись працівниками пенсійного відділу.


Відповідні дії підпадають під ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вид і розмір покарання за цією статтею, що може призначити суд, залежить від особи правопорушника, способу скоєння злочину та реальних наслідків. 


Відповідно до санкції кримінальної норми, можливі наступні варіанти: штраф (від 34 тисяч до 68 тисяч гривень), громадські роботи на строк до 240 годин, виправні роботи на строк до 2 років, до 5 років обмеження волі або позбавлення волі від 3 до 12 років.


 


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: шахрайство афера
компанія «Інтера Люкс»

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