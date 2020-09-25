Будівлю Кременчуцького онкодиспансеру за 193,8 млн грн реконструюватиме фірма зі статутним капіталом 500 грн

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 271

Договір укладений з ТОВ «Агроімпульс 2016», ціна апаратів МРТ та КТ — знову величина невідома. Фірма-переможець фігурує в кримінальній справі

Департамент будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА (далі замовник) повторно провів тендер на реконструкцію будівлі Кременчуцького онкодиспансеру, що на вулиці Лікаря Богаєвського, 60-Б. Очікувана вартість закупівлі складала 194,8 млн грн. Це приміщення, в якому мають розмістити діагностичний центр з апаратами КТ та МРТ. Наявність діагностичного центру — неодмінна умова подальшого функціонування Кременчуцького онкодиспансеру. На цьому, зокрема, наголошував його головний лікар Володимир Севідов.





На коштовний тендер прийшло чотири учасники, на етапі прекваліфікації пропозиції двох відхилили, тож на аукціоні змагалися двоє: ТОВ «Компанія Тоталбуд» і ТОВ «Агроімпульс 2016», яке й визнано переможцем, його цінова пропозиція склала 193,8 млн грн (на мільйон дешевше за очікувану вартість). Обидва учасники не знижували ціну під час аукціону.





8 вересня замовник уклав договір з переможцем. Нагадаємо, у минулому році тендер на реконструкцію будівлі Кременчуцького онкодиспансеру був скасований після визначення переможця: Держаудитслужба виявила порушення під час проведення закупівлі. Замовник не вказав у тендерній документації вимогу до переліку працівників необхідної кваліфікації — і тоді тендер виграла віконна фірма «Оконіка» з 7 працівниками, при цьому в її заявку «залетів» документ з назвою конкурента - ТОВ «Компанія Тоталбуд». ТЪ детально писав про цю закупівлю.













Цього разу «Оконіка» не брала участі в тендері.





Ціна апаратів КТ та МРТ невідома

Що змінилося? На цей раз замовник вказав у тендерній документації (ТД) вимоги до мінімального переліку працівників: 12 робітників різних професій (робочі спеціальності, не керівники). Проте умови аналогічного договору, як і раніше, не вимагали досвіду реконструкції медичних об'єктів.





«Аналогічним договором відповідно до умов цієї документації є договір, який підтверджує наявність в учасника досвіду генерального підряду щодо виконаних робіт, які є предметом закупівлі, а саме: будівництво/капітальний ремонт/реконструкція/термомодернізація об’єкту, роботи по якому закінчені в повному обсязі», - сказано в ТД.





Переможець вказав як аналогічний договір термоодернізацію Полтавського обласного клінічного госпіталю для ветеранів війни.

Не змінилися й вимоги до обладнання, що монтується — тобто ціна апаратів КТ та МРТ у підсумку невідома.









Що передбачає угода

Повна ціна договору — 193,7 млн грн, із них 160 млн грн призначено на будівництво; 33,7 млн грн — на обладнання, що монтується.

Ціна договору на 2020 рік – 19,57 млн грн (нагадаємо, облрада цьогоріч виділила на об'єкт 20 млн грн, тобто цьогоріч буде профінансована лише десята частина обсягу робіт).

Термін виконання робіт — до 31.03.21 року за умови фінансування в повному обсязі до цієї дати (а фінансування в повному обсязі малоймовірне).

за умови фінансування в повному обсязі до цієї дати (а фінансування в повному обсязі малоймовірне). Строк дії договору – до 31.12.21 року, але договір не втрачає дії до моменту повного виконання робіт.

За умовами договору, передбачена передоплата підряднику – 30%.

Гарантійний термін виконання робіт – 10 років з моменту введення в експлуатацію.

Що відомо про переможця тендеру

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Агроімпульс 2016» зареєстроване в Полтавській обл., Хорольському р-ні, село Ковалі. Керівник — Гніденко Олександр Сергійович. Кінцевий бенефіціарний власник — Черевишний Павло Гордійович з міста Зіньків Полтавської обл.





Вік компанії — 4 роки, розмір статутного капіталу — 500 грн.





В цілому за 4 роки ТОВ «Агроімпульс 2016» отримало бюджетних підрядів на 320 млн грн, а без урахування останнього тендеру — на 123 млн грн. Це підряди на капремонти об'єктів на Полтавщині, а також підряди від «Укрзалізниці».





ТОВ «Агроімпульс 2016» разом фігурує у кримінальній справі щодо зловживання посадовими особами АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем та привласнення грошових коштів державного бюджету під час виконання договорів про надання послуг з капітального ремонту вантажопідйомного крану та токарного верстату. Слідчі підозрюють, що підписані акти виконаних робіт (які виконувала фірма «Агроімпульс 2016») не відповідають дійсності. Про це ми довідалися з Єдиного держреєстру судових рішень.