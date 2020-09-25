Військові песики з Кременчука завоювали 3-тє командне місце на змаганнях

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 193

З 21 до 24 вересня у Кропивницькому відбулися змагання з багатоборства кінологів на першість ЦОТО Національної гвардії України. Про це повідомив Владислав Чорнокондратенко - начальник кінологічної групи в/ч 3059 Національної гвардії України.







Військову частину 3059 Нацгвардії з Кременчука представило двоє військових з чотирилапими підопічними: Олег Кухаренко з чорною німецькою вівчаркою Сантою та Владислав Чорнокондратенко з німецькою вівчаркою Джессі. Кременчуцькі військові посіли третє командне місце.