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Кременчук, Спорт

Військові песики з Кременчука завоювали 3-тє командне місце на змаганнях

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 193

 

Вітаємо нацгвардійців з перемогою

З 21 до 24 вересня у Кропивницькому відбулися змагання з багатоборства кінологів на першість ЦОТО Національної гвардії України. Про це повідомив Владислав Чорнокондратенко - начальник кінологічної групи в/ч 3059 Національної гвардії України. 


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Військову частину 3059 Нацгвардії з Кременчука представило двоє військових з чотирилапими підопічними: Олег Кухаренко з чорною німецькою вівчаркою Сантою та Владислав Чорнокондратенко з німецькою вівчаркою Джессі. Кременчуцькі військові посіли третє командне місце.

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Автор: Альона Душенко
Теги: нацгвардія собаки
компанія «Інтера Люкс»
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