На Полтавщині поліцейські впіймали браконьєрів, які наловили 70 кг риби

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У порушників вилучили свіжовиловлену рибу та дерев’яний човен з двигуном

25 вересня у колишньому Кобеляцькому районі поліцейські впіймали браконьєрів, які виловили майже 70 кілограмів риби. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.



Двох рибалок-порушників правоохоронці спільно з державним інспектором екологічної інспекції виявили в межах регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянське» неподалік села Світлогірське. Браконьєрами виявилися місцеві жителі віком 44 та 46 років.



У порушників вилучили майже 70 кг свіжовиловленої риби та дерев’яний човен з двигуном. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.





Сума збитків встановлюється. Чоловікам загрожує штраф від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн) або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Тривають слідчі дії.