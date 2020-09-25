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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліцейські впіймали браконьєрів, які наловили 70 кг риби

Сьогодні, 08:17 Переглядів: 414

 

У порушників вилучили свіжовиловлену рибу та дерев’яний човен з двигуном

25 вересня у колишньому Кобеляцькому районі поліцейські впіймали браконьєрів, які виловили майже 70 кілограмів риби. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.
 
Двох рибалок-порушників правоохоронці спільно з державним інспектором екологічної інспекції виявили в межах регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянське» неподалік села Світлогірське. Браконьєрами виявилися місцеві жителі віком 44 та 46 років.


У порушників вилучили майже 70 кг свіжовиловленої риби та дерев’яний човен з двигуном. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України.  


Сума збитків встановлюється. Чоловікам загрожує штраф від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн) або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: браконьеры рыбаки рыба
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