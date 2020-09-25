«Кремінь» під оплески вболівальників перемагає «Оболонь»

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 309

Сьогодні, 26 вересня, футболісти «Кременя» зіграли з київською «Оболонню». Підопічні Олександра Головка здобувають три очки у важкому матчу проти киян. Єдиний гол на початку гри забив Станіслав Сорокін

Матч сьогодні був особливим, адже 108 років тому у Кременчуці відбувся перший футбольний матч. У газеті «Придніпровській Голосъ» №138 від 29 вересня 1912 року журналісти згадали про футбольний матч у Кременчуці. Матч відбувся 26 вересня 1912 року між командою місцевого реального училища і командою залізнично-дорожнього технічного училища. Завершився матч із рахунком 1:1 після двох «хавтаймов». Спортивний оглядач газети відзначав, що гра реалістів була більш професійною і спокійною, вони були більш впевнені у власних силах. Утім, техніки вистояли, грали добре і стримано.

«Кремінь» - «Оболонь» - 1:0

Голи: Сорокін 6

«Кремінь»: Олійник Мягков Бородай Курелєх Чеботаєв Білоус Геловані Зубков Бичков Сорокін Куліш. Запасні: Данкович Закорський Галата Брюхов Кучеренко Молько Луїс Кривенко. Головний тренер Олександр Головко

«Оболонь»: Федорівський Осман Безуглий Білий Майданевич Покотилюк Загальський Слободян Матяж Мединський Батальський Запасні: Тюрін Коста Тєрєхов Савченко Бровченко Щебетун Мате Касімов. Головний тренер Валерій Іващенко

Головний суддя: Петренко Євген (Одеса)

Арбітри: Дарійчук Сергій (Чернівецька обл.) та Пилипенко Ярослав (Кропивницький)

4-й арбітр: Плєшко Павло (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Гордієнко Олександр (Дніпро)

Наступний матч «Кремінь» зіграє на виїзді 6 жовтня. Кременчужани зіграють на виїзді проти «Вереса», а 11 жовтня вдома приймуть «Прикарпаття».