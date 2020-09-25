Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.09.2020 11:00
Підтверджені:
Україна191671
Кременчук250
Хворі:
Україна102711
Кременчук59
Одужало:
Україна85133
Кременчук184
Померло:
Україна3827
Кременчук7
Кременчук, Спорт, Топ-новость

«Кремінь» під оплески вболівальників перемагає «Оболонь»

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 309

Кременчужани провели другий матч з вболівальниками

Сьогодні, 26 вересня, футболісти «Кременя» зіграли з київською «Оболонню». Підопічні Олександра Головка здобувають три очки у важкому матчу проти киян. Єдиний гол на початку гри забив Станіслав Сорокін

 

Матч сьогодні був особливим, адже 108 років тому у Кременчуці відбувся перший футбольний матч. У газеті «Придніпровській Голосъ» №138 від 29 вересня 1912 року журналісти згадали про футбольний матч у Кременчуці. Матч відбувся 26 вересня 1912 року між командою місцевого реального училища і командою залізнично-дорожнього технічного училища. Завершився матч із рахунком 1:1 після двох «хавтаймов». Спортивний оглядач газети відзначав, що гра реалістів була більш професійною і спокійною, вони були більш впевнені у власних силах. Утім, техніки вистояли, грали добре і стримано.

 

«Кремінь» - «Оболонь» - 1:0

Голи: Сорокін 6

«Кремінь»: Олійник Мягков Бородай Курелєх Чеботаєв Білоус Геловані Зубков Бичков Сорокін Куліш. Запасні: Данкович Закорський Галата Брюхов Кучеренко Молько Луїс Кривенко. Головний тренер Олександр Головко

«Оболонь»: Федорівський Осман Безуглий Білий Майданевич Покотилюк Загальський Слободян Матяж Мединський Батальський Запасні: Тюрін Коста Тєрєхов Савченко Бровченко Щебетун Мате Касімов. Головний тренер Валерій Іващенко

 

Головний суддя: Петренко Євген (Одеса)

Арбітри: Дарійчук Сергій (Чернівецька обл.) та Пилипенко Ярослав (Кропивницький)

4-й арбітр: Плєшко Павло (Кременчук)

Спостерігач арбітражу: Гордієнко Олександр (Дніпро) 

 

Наступний матч «Кремінь» зіграє на виїзді 6 жовтня. Кременчужани зіграють на виїзді проти «Вереса», а 11 жовтня вдома приймуть «Прикарпаття».

ПО ТЕМІ:

108 річниця проведення першого футбольного матчу у Кременчуці: «Кремінь» приймає «Оболонь»

1
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Оболонь
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх