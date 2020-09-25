На Харківщині розбився літак: в авіакатастрофі загинув 21-річний курсант з Миргорода

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Наразі відомо, що 26 людей з 27, які знаходилися на борту, не вижили

В авіакатастрофі, що сталася вчора, 25 вересня, на Харківщині, загинув 21-річний курсант з Миргорода Андрій Роспотнюк. Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, хлопець лише місяць тому відсвяткував свій День народження. Він навчався на військового штурмана.





За інформацією Міністерства внутрішніх справ, жахлива трагедія сталася о 20.50: під час заходу на посадку на аеродром Чугуєва (на відстані близько 2 км до військового аеропорту) впав літак Збройних Сил України АН-26 військової частини А 4104, після чого загорівся.





У літаку перебували військові льотчики та курсанти Університету повітряних сил імені І. Кожедуба. Всього на борту було 27 осіб. Катастрофа забрала життя 26 людей, один знаходиться в лікарні. Президент Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби в Україні.





Міністр оборони України Андрій Таран назвав попередні причини падіння літака АН-26. Скоріш за все, повітряне судно зачепилося крилом за землю. За попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні літака. Тобто відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Міністр додав також, що двигун повітряного судна мав у запасі більше п’яти тисяч льотних годин до чергового ремонту.





- Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот-інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком, — розповів Андрій Таран.





За словами Андрія Тарана, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт. Він також підкреслив, що упродовж вчорашнього дня літак здійснив шість злетів та п’ять посадок, і мав ще працювати до 23.00.





- Бортовий самописець зараз знаходиться в літаку, після аналізу інформації, яка там записана, можна буде робити висновки, — повідомив міністр.





ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (ст. 416 КК України). Слідчі та експерти Нацполіції залучені до проведення розслідування.





Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео моменту катастрофи, який зафільмувала відеокамера на одній з висотних будівель в місті Чугуєві, та фотографії загиблих військових.



