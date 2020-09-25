На Полтавщині 71-річна бабуся отримала опіки обличчя

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 0

Жінка обпеклася під час розпалювання печі на твердому паливі

25 вересня до Хорольської ЦРЛ з попереднім діагнозом «термічні опіки обличчя І-ІІ ступеня» привезли 71-річну бабусю, мешканку села Новоаврамівки колишнього Хорольського району. Про це сповістили у департаменті з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





За попередніми даними, потерпіла отримала опіки в побуті, під час розпалювання печі на твердому паливі. Стан здоров’я жінки – тяжкий.