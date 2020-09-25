Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.09.2020 11:00
Підтверджені:
Україна191671
Кременчук250
Хворі:
Україна102711
Кременчук59
Одужало:
Україна85133
Кременчук184
Померло:
Україна3827
Кременчук7
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 71-річна бабуся отримала опіки обличчя

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 0

Жінка обпеклася під час розпалювання печі на твердому паливі

25 вересня до Хорольської ЦРЛ з попереднім діагнозом «термічні опіки обличчя І-ІІ ступеня» привезли 71-річну бабусю, мешканку села Новоаврамівки колишнього Хорольського району. Про це сповістили у департаменті з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


За попередніми даними, потерпіла отримала опіки в побуті, під час розпалювання печі на твердому паливі. Стан здоров’я жінки – тяжкий.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: ожоги бабушка печь
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх