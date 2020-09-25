З набережної кременчужани милувалися парадом яхт на плесі Дніпра

Сьогодні, 17:52 Переглядів: 1 184

26 вересня у Кременчуці до Дня міста відбулася вітрильна регата – підкорювали хвилі Дніпра на 36 яхтах 187 яхтсменів із усієї України, найстаршому з них – 83 роки. Кременчужани милувалися дійством з набережної у Придніпровському парку.





Під сонячним промінням яхти під яскравими парусами пройшли плесом Дніпра, від Крюківського мосту до острова Фантазія.





Сильний вітер хилив судна, тому яхтсменам треба було проявити неабияку вправність. За словами глядачів, які спостерігали за водним парадом, одна невеличка яхта навіть звернула з маршруту.





Як інформує пресслужба мерії Кременчука, організатором вітрильної регати є депутат Полтавської обласної ради Юрій Кобченко. У минулому році вона вперше відбулася у нашому місті. Мер Віталій Малецький висловив сподівання, що такі змагання стануть традицією у Кременчуці.





Цього разу змагання триватимуть упродовж двох днів, 26 і 27 вересня. Завтра, 27 вересня, проведуть перегони на яхтах навколо острова Шаломай. Учасники вітрильної регати боротимуться за Кубок міського голови. Його отримає той, хто за підсумками двох днів перегонів посяде перше місце.