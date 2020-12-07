Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.12.2020 10:00
Підтверджені:
Україна821947
Кременчук3558
Хворі:
Україна384510
Кременчук1524
Одужало:
Україна423704
Кременчук1942
Померло:
Україна13733
Кременчук92
Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині за добу на COVID-19 захворіла 651 людина, а одужали від нього - 985 полтавців

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 118

 

Померло за добу 12 пацієнтів з коронавірусом

За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 651 новий випадок коронавірусу. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину в області діагностували 27 222 випадки захворювання на COVID-19.


Одужали 17 413 (+985) жителів області, продовжують лікування 9 239 людей, зокрема 201 дитини.


Всього зареєстровано 570 летальних випадків, нових – 12 (Кременчук – 4; Шишацький район – 2; Полтава; Миргород; Диканський, Карлівський, Новосанжарський, Миргородський райони).


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 11 262 (204 нові випадки),
  • Кременчук – 3 671 (71 новий випадок),
  • Горішні Плавні – 1 180 (32 нові випадки),
  • Миргород – 1 126 (73 нові випадки),
  • Полтавський район – 1 031 (13 нових випадків),
  • Лохвицький район – 703 (2 нові випадки),
  • Лубни – 700 (1 новий випадок),
  • Зіньківський район – 641 (15 нових випадків),
  • Котелевський район – 551,
  • Пирятинський район – 528 (47 нових випадків),
  • Глобинський район – 471 (21 новий випадок),
  • Кременчуцький район – 450 (31 новий випадок),
  • Новосанжарський район – 448 (4 нові випадки),
  • Диканський район – 395 (15 нових випадків),
  • Миргородський район – 360 (34 нові випадки),
  • Карлівський район – 346 (27 нових випадків),
  • Шишацький район – 327 (19 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 319 (4 нові випадки),
  • Хорольський район – 302,
  • Гадяч – 276 (6 нових випадків),
  • Решетилівський район – 272 (4 нові випадки),
  • Великобагачанський район –271,
  • Семенівський район – 240,
  • Лубенський район – 210 (1 новий випадок),
  • Чутівський район – 201 (12 нових випадків),
  • Гадяцький район – 198 (3 нові випадки),
  • Козельщинський район – 184 (1 новий випадок),
  • Машівський район – 165 (3 нові випадки),
  • Гребінківський район – 147 (7 нових випадків),
  • Чорнухинський район – 139 (1 новий випадок),
  • Оржицький район – 108.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 47,
  • Гадяч – 82,
  • Гадяцький – 69,
  • Глобинський – 98,
  • Гребінківський – 44,
  • Диканський – 49,
  • Зіньківський – 120,
  • Карлівський – 54,
  • Кобеляцький – 118,
  • Козельщинський – 63,
  • Горішні Плавні – 380,
  • Котелевський – 114,
  • Кременчук – 1 436,
  • Кременчуцький – 228,
  • Лохвицький – 203,
  • Лубни – 261,
  • Лубенський – 74,
  • Машівський – 53,
  • Миргород – 386,
  • Миргородський – 193,
  • Новосанжарський – 166,
  • Оржицький – 38,
  • Пирятинський – 287,
  • Полтава – 3 823,
  • Полтавський – 475,
  • Решетилівський – 50,
  • Семенівський – 94,
  • Хорольський – 65,
  • Чорнухинський – 63,
  • Чутівський – 29,
  • Шишацький – 77.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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