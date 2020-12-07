На Полтавщині за добу на COVID-19 захворіла 651 людина, а одужали від нього - 985 полтавців

Померло за добу 12 пацієнтів з коронавірусом
За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 651 новий випадок коронавірусу. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину в області діагностували 27 222 випадки захворювання на COVID-19.
Одужали 17 413 (+985) жителів області, продовжують лікування 9 239 людей, зокрема 201 дитини.
Всього зареєстровано 570 летальних випадків, нових – 12 (Кременчук – 4; Шишацький район – 2; Полтава; Миргород; Диканський, Карлівський, Новосанжарський, Миргородський райони).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 11 262 (204 нові випадки),
- Кременчук – 3 671 (71 новий випадок),
- Горішні Плавні – 1 180 (32 нові випадки),
- Миргород – 1 126 (73 нові випадки),
- Полтавський район – 1 031 (13 нових випадків),
- Лохвицький район – 703 (2 нові випадки),
- Лубни – 700 (1 новий випадок),
- Зіньківський район – 641 (15 нових випадків),
- Котелевський район – 551,
- Пирятинський район – 528 (47 нових випадків),
- Глобинський район – 471 (21 новий випадок),
- Кременчуцький район – 450 (31 новий випадок),
- Новосанжарський район – 448 (4 нові випадки),
- Диканський район – 395 (15 нових випадків),
- Миргородський район – 360 (34 нові випадки),
- Карлівський район – 346 (27 нових випадків),
- Шишацький район – 327 (19 нових випадків),
- Кобеляцький район – 319 (4 нові випадки),
- Хорольський район – 302,
- Гадяч – 276 (6 нових випадків),
- Решетилівський район – 272 (4 нові випадки),
- Великобагачанський район –271,
- Семенівський район – 240,
- Лубенський район – 210 (1 новий випадок),
- Чутівський район – 201 (12 нових випадків),
- Гадяцький район – 198 (3 нові випадки),
- Козельщинський район – 184 (1 новий випадок),
- Машівський район – 165 (3 нові випадки),
- Гребінківський район – 147 (7 нових випадків),
- Чорнухинський район – 139 (1 новий випадок),
- Оржицький район – 108.
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 47,
- Гадяч – 82,
- Гадяцький – 69,
- Глобинський – 98,
- Гребінківський – 44,
- Диканський – 49,
- Зіньківський – 120,
- Карлівський – 54,
- Кобеляцький – 118,
- Козельщинський – 63,
- Горішні Плавні – 380,
- Котелевський – 114,
- Кременчук – 1 436,
- Кременчуцький – 228,
- Лохвицький – 203,
- Лубни – 261,
- Лубенський – 74,
- Машівський – 53,
- Миргород – 386,
- Миргородський – 193,
- Новосанжарський – 166,
- Оржицький – 38,
- Пирятинський – 287,
- Полтава – 3 823,
- Полтавський – 475,
- Решетилівський – 50,
- Семенівський – 94,
- Хорольський – 65,
- Чорнухинський – 63,
- Чутівський – 29,
- Шишацький – 77.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!