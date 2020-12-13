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Відірвалися: у Кременчуці минулої ночі билися, сварилися та викликали поліцію

Сьогодні, 09:56 Переглядів: 1 089

 

Ніч була дуже неспокійною

У місті минулої ночі було не спокійно. Як повідомляє Кременчуцький відділ поліції, правоохоронці чергували та продовжать чергувати у посиленому режимі. 


19 грудня до поліції надійшло 2 повідомлення про отримання тілесних ушкоджень. Перша бійка сталася на площі Перемоги. Проте під кінець потерпілий заявив, що впав сам. Друга - біля фонтану у сквері ім. Олега Бабаєва. Мирно учасники конфлікту не розійшлися. Є заява про нанесення тілесних ушкоджень. 


Основна маса повідомлень і подій – на ґрунті вживання алкоголю. Тяжких злочинів, на щастя, не зареєстровано.


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Автор: Юлия Волынская
Теги: поліція бійка сварка тілесні ушкодження алкоголь
компанія «Інтера Люкс»
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