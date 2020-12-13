На Полтавщині за добу не помер жоден пацієнт з COVID-19

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В Україні маємо 8325 нових випадків, в області - 144

8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників. Про це повідомляє МОЗ.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 037 осіб;

летальних випадків – 116;

одужало – 6 626 осіб;

здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 964 448 осіб;

одужало – 581 162 особи;

летальних випадків – 16 585;

проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 100 450 випадків;

Вінницька область – 20 956 випадків;

Волинська область – 30 457 випадків;

Дніпропетровська область – 52 557 випадків;

Донецька область – 32 255 випадків;

Житомирська область – 36 401 випадок;

Закарпатська область – 27 098 випадків;

Запорізька область – 47 219 випадків;

Івано-Франківська область – 41 938 випадків;

Київська область – 53 007 випадків;

Кіровоградська область – 7 785 випадків;

Луганська область – 8 759 випадків;

Львівська область – 56 763 випадки;

Миколаївська область – 26 631 випадок;

Одеська область – 63 938 випадків;

Полтавська область – 31 577 випадків;

Рівненська область – 38 536 випадків;

Сумська область – 37 994 випадки;

Тернопільська область – 32 392 випадки;

Харківська область – 65 312 випадків;

Херсонська область – 15 653 випадки;

Хмельницька область – 36 755 випадків;

Черкаська область – 34 731 випадок;

Чернівецька область – 38 152 випадки;

Чернігівська область – 27 132 випадки.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували 144 нових випадки. Одужали 22 327 (+34) жителів області, продовжують лікування 8 585 людей, зокрема 183 дитини. Всього зареєстровано 665 летальних випадків. За останню добу летальних випадків не зареєстровано.

Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 12 984 (46 нових випадків),

Кременчук – 4 284 (51 новий випадок),

Горішні Плавні – 1 382,

Миргород – 1 289,

Полтавський район – 1 260 (9 нових випадків),

Лохвицький район – 830 (2 нові випадки),

Лубни – 806 (14 нових випадків),

Зіньківський район – 719 (1 новий випадок),

Пирятинський район – 610 (4 нові випадки),

Котелевський район – 595 (7 нових випадків),

Новосанжарський район – 525 (2 нові випадки),

Кременчуцький район – 518,

Глобинський район – 510 (1 новий випадок),

Карлівський район – 463,

Диканський район – 434 (1 новий випадок),

Миргородський район – 424,

Хорольський район – 373,

Шишацький район – 362,

Кобеляцький район – 357,

Решетилівський район – 304 (1 новий випадок),

Гадяч – 303,

Великобагачанський район – 295,

Семенівський район – 283,

Чутівський район – 277,

Машівський район – 242,

Лубенський район – 224,

Козельщинський район – 213,

Гадяцький район – 212,

Чорнухинський район – 185,

Гребінківський район – 165 (5 нових випадків),

Оржицький район – 149.

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):