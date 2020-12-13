На Полтавщині за добу не помер жоден пацієнт з COVID-19

В Україні маємо 8325 нових випадків, в області - 144
8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників. Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 037 осіб;
- летальних випадків – 116;
- одужало – 6 626 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 964 448 осіб;
- одужало – 581 162 особи;
- летальних випадків – 16 585;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.
Кількість захворювань у регіонах:
- м. Київ – 100 450 випадків;
- Вінницька область – 20 956 випадків;
- Волинська область – 30 457 випадків;
- Дніпропетровська область – 52 557 випадків;
- Донецька область – 32 255 випадків;
- Житомирська область – 36 401 випадок;
- Закарпатська область – 27 098 випадків;
- Запорізька область – 47 219 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 938 випадків;
- Київська область – 53 007 випадків;
- Кіровоградська область – 7 785 випадків;
- Луганська область – 8 759 випадків;
- Львівська область – 56 763 випадки;
- Миколаївська область – 26 631 випадок;
- Одеська область – 63 938 випадків;
- Полтавська область – 31 577 випадків;
- Рівненська область – 38 536 випадків;
- Сумська область – 37 994 випадки;
- Тернопільська область – 32 392 випадки;
- Харківська область – 65 312 випадків;
- Херсонська область – 15 653 випадки;
- Хмельницька область – 36 755 випадків;
- Черкаська область – 34 731 випадок;
- Чернівецька область – 38 152 випадки;
- Чернігівська область – 27 132 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували 144 нових випадки. Одужали 22 327 (+34) жителів області, продовжують лікування 8 585 людей, зокрема 183 дитини. Всього зареєстровано 665 летальних випадків. За останню добу летальних випадків не зареєстровано.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 12 984 (46 нових випадків),
- Кременчук – 4 284 (51 новий випадок),
- Горішні Плавні – 1 382,
- Миргород – 1 289,
- Полтавський район – 1 260 (9 нових випадків),
- Лохвицький район – 830 (2 нові випадки),
- Лубни – 806 (14 нових випадків),
- Зіньківський район – 719 (1 новий випадок),
- Пирятинський район – 610 (4 нові випадки),
- Котелевський район – 595 (7 нових випадків),
- Новосанжарський район – 525 (2 нові випадки),
- Кременчуцький район – 518,
- Глобинський район – 510 (1 новий випадок),
- Карлівський район – 463,
- Диканський район – 434 (1 новий випадок),
- Миргородський район – 424,
- Хорольський район – 373,
- Шишацький район – 362,
- Кобеляцький район – 357,
- Решетилівський район – 304 (1 новий випадок),
- Гадяч – 303,
- Великобагачанський район – 295,
- Семенівський район – 283,
- Чутівський район – 277,
- Машівський район – 242,
- Лубенський район – 224,
- Козельщинський район – 213,
- Гадяцький район – 212,
- Чорнухинський район – 185,
- Гребінківський район – 165 (5 нових випадків),
- Оржицький район – 149.
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 32,
- Гадяч – 41,
- Гадяцький – 25,
- Глобинський – 50,
- Гребінківський – 46,
- Диканський – 53,
- Зіньківський – 126,
- Карлівський – 19,
- Кобеляцький – 69,
- Козельщинський – 68,
- Горішні Плавні – 325,
- Котелевський – 52,
- Кременчук – 1 670,
- Кременчуцький – 249,
- Лохвицький – 131,
- Лубни – 262,
- Лубенський – 77,
- Машівський – 58,
- Миргород – 342,
- Миргородський – 127,
- Новосанжарський – 110,
- Оржицький – 62,
- Пирятинський – 225,
- Полтава – 3 620,
- Полтавський – 473,
- Решетилівський – 29,
- Семенівський – 52,
- Хорольський – 64,
- Чорнухинський – 45,
- Чутівський – 12,
- Шишацький – 71.