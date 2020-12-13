Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині за добу не помер жоден пацієнт з COVID-19

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 160

 

В Україні маємо 8325 нових випадків, в області - 144

8 325 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників. Про це повідомляє МОЗ.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 037 осіб;
  • летальних випадків – 116;
  • одужало – 6 626 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 39 941 (зокрема методом ПЛР – 32 234, методом ІФА – 7 707).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 964 448 осіб;
  • одужало – 581 162 особи;
  • летальних випадків – 16 585;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 280 954.

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 100 450 випадків;
  • Вінницька область – 20 956 випадків;
  • Волинська область – 30 457 випадків;
  • Дніпропетровська область – 52 557 випадків;
  • Донецька область – 32 255 випадків;
  • Житомирська область – 36 401 випадок;
  • Закарпатська область – 27 098 випадків;
  • Запорізька область – 47 219 випадків;
  • Івано-Франківська область – 41 938 випадків;
  • Київська область – 53 007 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 785 випадків;
  • Луганська область – 8 759 випадків;
  • Львівська область – 56 763 випадки;
  • Миколаївська область – 26 631 випадок;
  • Одеська область – 63 938 випадків;
  • Полтавська область – 31 577 випадків;
  • Рівненська область – 38 536 випадків;
  • Сумська область – 37 994 випадки;
  • Тернопільська область – 32 392 випадки;
  • Харківська область – 65 312 випадків;
  • Херсонська область – 15 653 випадки;
  • Хмельницька область – 36 755 випадків;
  • Черкаська область – 34 731 випадок;
  • Чернівецька область – 38 152 випадки;
  • Чернігівська область – 27 132 випадки.

 


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували 144 нових випадки. Одужали 22 327 (+34) жителів області, продовжують лікування 8 585 людей, зокрема 183 дитини. Всього зареєстровано 665 летальних випадків. За останню добу летальних випадків не зареєстровано. 
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
  • Полтава – 12 984 (46 нових випадків),
  • Кременчук – 4 284 (51 новий випадок),
  • Горішні Плавні – 1 382,
  • Миргород – 1 289,
  • Полтавський район – 1 260 (9 нових випадків),
  • Лохвицький район – 830 (2 нові випадки),
  • Лубни – 806 (14 нових випадків),
  • Зіньківський район – 719 (1 новий випадок),
  • Пирятинський район – 610 (4 нові випадки),
  • Котелевський район – 595 (7 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 525 (2 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 518,
  • Глобинський район – 510 (1 новий випадок),
  • Карлівський район – 463,
  • Диканський район – 434 (1 новий випадок),
  • Миргородський район – 424,
  • Хорольський район – 373,
  • Шишацький район – 362,
  • Кобеляцький район – 357,
  • Решетилівський район – 304 (1 новий випадок),
  • Гадяч – 303,
  • Великобагачанський район – 295,
  • Семенівський район – 283,
  • Чутівський район – 277,
  • Машівський район – 242,
  • Лубенський район – 224,
  • Козельщинський район – 213,
  • Гадяцький район – 212,
  • Чорнухинський район – 185,
  • Гребінківський район – 165 (5 нових випадків),
  • Оржицький район – 149.
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
  • Великобагачанський – 32,
  • Гадяч – 41,
  • Гадяцький – 25,
  • Глобинський – 50,
  • Гребінківський – 46,
  • Диканський – 53,
  • Зіньківський – 126,
  • Карлівський – 19,
  • Кобеляцький – 69,
  • Козельщинський – 68,
  • Горішні Плавні – 325,
  • Котелевський – 52,
  • Кременчук – 1 670,
  • Кременчуцький – 249,
  • Лохвицький – 131,
  • Лубни – 262,
  • Лубенський – 77,
  • Машівський – 58,
  • Миргород – 342,
  • Миргородський – 127,
  • Новосанжарський – 110,
  • Оржицький – 62,
  • Пирятинський – 225,
  • Полтава – 3 620,
  • Полтавський – 473,
  • Решетилівський – 29,
  • Семенівський – 52,
  • Хорольський – 64,
  • Чорнухинський – 45,
  • Чутівський – 12,
  • Шишацький – 71.
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Автор: Юлия Волынская
Теги: коронавірус статистика
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