Брутальний лікар, крадіжка та Тарас: що почитати кременчужанам на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Ніка Нікалео «Брутальний лікар»
Сергій Драмарецький – успішний лікар-гінеколог, улюбленець жінок. Він романтичний і прагматичний водночас, грає на гітарі, любить джаз та фанатично любить свою роботу.Світлана – його колега та коханка, що пробачала йому все. Тільки не Вікторію Добровольську, яка в страшній аварії втратила їхню ще не народжену дитину і пам’ять про стосунки з чоловіком. Сергій починає боротьбу за свою кохану знову, зовсім не підозрюючи, що на обрії з’являється вельми загрозливий суб’єкт – бізнесмен Іван. Сама ж Вікторія мріє зустріти «свою» людину...
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Донна Леон «Кража в Венеции»
Бібліотеку Мерула приголомшує тривожне повідомлення: американський вчений Нікерсон вирізав та виніс декілька сторінок з рідкісного фоліанта XVI століття. Детектив Бруннеті з’ясовує, що окрім Нікерсона в читальній залі знаходився тільки священник Альдо Франчіні. Він буквально живе книжками, і він єдиний, хто може пролити світло на цю подію. Але священника знаходять мертвим. А в американському університеті стверджують, що ніякого доктора Нікерсона не існує...
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Олександр Денисенко «Тарас. Повернення»
Це історія про найтяжчі події життя Тараса Шевченка, яка дає відповідь на питання: ким насправді був найвеличніший поет України – кам’яним символом чи все ж таки людиною з плоті й крові, яка шукає підтримки, дружби, розуміння, кохання?
Відірваний від землі, приречений на тяжку солдатську службу в Новопетровській фортеці у колонізованих Російською імперією землях Казахстану. Сім років мук та поневірянь, коли не можна було вільно творити, а доводилося немовби красти миті натхнення, ховаючись від наглядачів. А потім звільнення. Однак це звільнення стало лише частиною хитрої політичної схеми, у центрі якої опинився Шевченко.