Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Культура, Кременчуг

Брутальний лікар, крадіжка та Тарас: що почитати кременчужанам на вихідних

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 108

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


 

Ніка Нікалео «Брутальний лікар»

Сергій Драмарецький – успішний лікар-гінеколог, улюбленець жінок. Він романтичний і прагматичний водночас, грає на гітарі, любить джаз та фанатично любить свою роботу.

Світлана – його колега та коханка, що пробачала йому все. Тільки не Вікторію Добровольську, яка в страшній аварії втратила їхню ще не народжену дитину і пам’ять про стосунки з чоловіком. Сергій починає боротьбу за свою кохану знову, зовсім не підозрюючи, що на обрії з’являється вельми загрозливий суб’єкт – бізнесмен Іван. Сама ж Вікторія мріє зустріти «свою» людину...

Донна Леон «Кража в Венеции»

Бібліотеку Мерула приголомшує тривожне повідомлення: американський вчений Нікерсон вирізав та виніс декілька сторінок з рідкісного фоліанта XVI століття. Детектив Бруннеті з’ясовує, що окрім Нікерсона в читальній залі знаходився тільки священник Альдо Франчіні. Він буквально живе книжками, і він єдиний, хто може пролити світло на цю подію. Але священника знаходять мертвим. А в американському університеті стверджують, що ніякого доктора Нікерсона не існує...

  
 

Олександр Денисенко «Тарас. Повернення»

Це історія про найтяжчі події життя Тараса Шевченка, яка дає відповідь на питання: ким насправді був найвеличніший поет України – кам’яним символом чи все ж таки людиною з плоті й крові, яка шукає підтримки, дружби, розуміння, кохання?    

Відірваний від землі, приречений на тяжку солдатську службу в Новопетровській фортеці у колонізованих Російською імперією землях Казахстану. Сім років мук та поневірянь, коли не можна було вільно творити, а доводилося немовби красти миті натхнення, ховаючись від наглядачів. А потім звільнення. Однак це звільнення стало лише частиною хитрої політичної схеми, у центрі якої опинився Шевченко.
1
Автор: Катерина Турубара
Теги: книги библиотека обзор
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх