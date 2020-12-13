Брутальний лікар, крадіжка та Тарас: що почитати кременчужанам на вихідних

Олександр Денисенко «Тарас. Повернення»

Це історія про найтяжчі події життя Тараса Шевченка, яка дає відповідь на питання: ким насправді був найвеличніший поет України – кам’яним символом чи все ж таки людиною з плоті й крові, яка шукає підтримки, дружби, розуміння, кохання?

Відірваний від землі, приречений на тяжку солдатську службу в Новопетровській фортеці у колонізованих Російською імперією землях Казахстану. Сім років мук та поневірянь, коли не можна було вільно творити, а доводилося немовби красти миті натхнення, ховаючись від наглядачів. А потім звільнення. Однак це звільнення стало лише частиною хитрої політичної схеми, у центрі якої опинився Шевченко.