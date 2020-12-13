Військових пенсіонерів запрошують отримати путівки для санаторно-курортного лікування

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З 1-го грудня запрошують пенсіонерів Міністерства Оборони України, які перебувають на обліку у Кременчуцькому ОМТЦК та СП для подачі заяви на одержання путівки для санаторно-курортного лікування на 2021 рік. Про це повідомляє Кременчуцький об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, який діє на підставі Наказу МОУ №591 від 04.11.2016 року «Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України».





До заяви додаються наступні документи:

довідка з медичного закладу за формою 070/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

посвідчення, яке дає право на пільги (оригінал та копія).





За додатковою інформацією та подачу необхідних документів на отримання путівки від МОУ просимо звертатися до Кременчуцького ОМТЦК та СП за адресою: м. Кременчук, вул. Генерала Жадова, 6 каб. 41 та за телефоном 3-10-45.