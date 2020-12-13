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Вантажівка знесла газопровід у Кременчуці

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 107

 

Витік газу оперативно усунули, 30 м газопроводу доведеться відновлювати

Газопровід середнього тиску зруйнувала вантажівка на вул.Ярмарковій, 11 у Кременчуці. Аварія сталася у суботу, 19 грудня, повідомляє пресслужба ПрАТ «Кременчукгаз». 


Автомобіль марки MAN кар’єроуправління рухався у напрямку Першого Занасипу. У кузові вантажівки були негабаритні металеві конструкції, які й зачепили наземну мережу газопроводу, зруйнувавши його. Водій машини повідомив про витік газу службу 104 ПрАТ «Кременчукгаз». Аварійна бригада негайно прибула на місце події та оперативно усунула витік, що загрожував небезпекою. Ніхто з людей не постраждав.


Без газу залишилось підприємство «СИАТ-ЛТД». За словами начальника Центральної диспетчерської служби ПрАТ «Кременчукгаз» Дмитра Шевченка, через аварію доведеться відновлювати близько 30 м газопроводу.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: газ аварія Кременчукгаз газопровод
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