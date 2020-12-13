За добу від коронавірусу у Кременчуці помер 1 пацієнт і ще 125 захворіли

Вчора, 23:09 Переглядів: 302

Ніхто за цей час не одужав

19 грудня у Кременчуці зареєстрували 125 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, в тому числі 47 випадків виявила приватна лабораторія.

Заразилися 79 жінок віком від 18 до 85 років та 41 чоловік віком від 21 до 75 років. Також захворіло 5 дітей віком від 1 до 15 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 118 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 7 пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується сто пацієнтів із захворюванням на короновірусну хворобу.

Ніхто не одужав. На жаль, один пацієнт помер.

Всього зареєстровано 4391 випадків, одужало 2882, померло 122.