Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу від коронавірусу у Кременчуці помер 1 пацієнт і ще 125 захворіли

Вчора, 23:09 Переглядів: 302

Ніхто за цей час не одужав
19 грудня у Кременчуці зареєстрували 125 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, в тому числі 47 випадків виявила приватна лабораторія.
Заразилися 79 жінок віком від 18 до 85 років та 41 чоловік віком від 21 до 75 років. Також захворіло 5 дітей віком від 1 до 15 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 118 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 7 пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.
Всього в інфекційних шпиталях лікується сто пацієнтів із захворюванням на короновірусну хворобу.
Ніхто не одужав. На жаль, один пацієнт помер.
Всього зареєстровано 4391 випадків, одужало 2882, померло 122.
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Автор: Юлия Волынская
Теги: коронавірус статистика смерть від коронавірусу
компанія «Інтера Люкс»
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