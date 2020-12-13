З карантинними вимогами та подарунками від Миколая: на Молодіжному засяяла новорічна ялинка

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 546

Цього року ялинку відкривали без концерту та привітань, але з дотриманням карантинних обмежень

Сьогодні, 19 грудня, на Молодіжному біля центру культури ПАТ «Укртатнафта» засяяла новорічна ялинка. Через карантинні обмеження тут як і на центральній ялинці не працюють атракціони та будинки зі смаколиками.





Біля ялинки зібралися як дорослі, так і малеча, які після слів: «Раз, два, три - ялинка світи!» допомогли ялинці засяяти новорічними вогнями.





Охочі фотографувалися біля ялинки та слухали трансляцію концерту на екрані, а малечі Святий Миколай з радіорубки роздавав солодкі подарунки.





Як відкривалася головна ялинка Крменчука дивіться в матеріалі «Кременчуцького Телеграфа» нижче за посиланням.



