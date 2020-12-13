Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Культура, Кременчуг

З карантинними вимогами та подарунками від Миколая: на Молодіжному засяяла новорічна ялинка

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 546

Цього року ялинку відкривали без концерту та привітань, але з дотриманням карантинних обмежень

Сьогодні, 19 грудня, на Молодіжному біля центру культури ПАТ «Укртатнафта» засяяла новорічна ялинка. Через карантинні обмеження тут як і на центральній ялинці не працюють атракціони та будинки зі смаколиками. 


Біля ялинки зібралися як дорослі, так і малеча, які після слів: «Раз, два, три - ялинка світи!» допомогли ялинці засяяти новорічними вогнями.


Охочі фотографувалися біля ялинки та слухали трансляцію концерту на екрані, а малечі Святий Миколай з радіорубки роздавав солодкі подарунки.


Як відкривалася головна ялинка Крменчука дивіться в матеріалі «Кременчуцького Телеграфа» нижче за посиланням. 


На площі Перемоги засяяла головна ялинка Кременчука: людей багато, коронавірус не лякає
0
Автор: Альона Душенко
Теги: ялинка Молодіжний
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх