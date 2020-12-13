Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Топ новина, Кременчук

На площі Перемоги засяяла головна ялинка Кременчука: людей багато, коронавірус не лякає

Сьогодні, 19:11 Переглядів: 1 445

 

Офіційного відкриття цьогоріч не було

Сьогодні, 19 грудня хоч і без традиційного офіційного відкриття, та все ж засяяла головна Новорічна ялинка міста. Цьогоріч святкування Дня Святого Миколая дещо незвичне, позаяк вистав і самого Миколая у резиденції немає. Але містяни все ж прийшли на площу - кажуть, за новорічним святковим настроєм. 


 

Людей дуже багато, не менше ніж зазвичай. На запитання «чи боїтеся коронавірусу?» містяни відповідають, ні. Мовляв, у супермаркеті, наприклад, набагато легше його підхватити, ніж на свіжому повітрі. 


 

Фудкорту також немає. Будиночки закриті, і лише слугують опорою для ілюмінації. Навіть каву не продають. Розваг для дітей цьогоріч також немає, проте малеча із радістю фотографується біля новорічних інсталяцій. 


4
Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: ялинка відкриття
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх