На площі Перемоги засяяла головна ялинка Кременчука: людей багато, коронавірус не лякає

Сьогодні, 19:11 Переглядів: 1 445

Сьогодні, 19 грудня хоч і без традиційного офіційного відкриття, та все ж засяяла головна Новорічна ялинка міста. Цьогоріч святкування Дня Святого Миколая дещо незвичне, позаяк вистав і самого Миколая у резиденції немає. Але містяни все ж прийшли на площу - кажуть, за новорічним святковим настроєм.









Людей дуже багато, не менше ніж зазвичай. На запитання «чи боїтеся коронавірусу?» містяни відповідають, ні. Мовляв, у супермаркеті, наприклад, набагато легше його підхватити, ніж на свіжому повітрі.









Фудкорту також немає. Будиночки закриті, і лише слугують опорою для ілюмінації. Навіть каву не продають. Розваг для дітей цьогоріч також немає, проте малеча із радістю фотографується біля новорічних інсталяцій.



