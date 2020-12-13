«У дітей вогники в очах сяють»: волонтери Кременчука подарували особливим дітям казку

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 506





















































Фото: Артем Коваленко

Напередодні Дня Святого Миколая кременчужани допомогли Кременчуцькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернат Полтавської обласної ради. Роман, Валерій та Сергій не вперше допомагають особливим малюкам. Діти побачивши хлопців одразу почали зазирати у вікна та зустріли їх своїми посмішками, які були прикриті масками, через карантинні обмеження.





- Подарунки… Дякуємо, - із захопленням почали оточувати діти.





Для діток зібрали солодкі подарунки, сік, мандарини та комп’ютерні мишки. До допомоги долучилися: клуб змішаних єдиноборств «Шторм», автоклуб Drive 2 Кременчук, Кременчуцький Телеграф та ті хто забажав залишитися невідомим.





- Є діти, яким особливо потрібна увага, підтримка та святкові моменти. На жаль, не всі можуть відчути тепло рідного дому та сімейного вогнища. Давайте не будемо байдуже відноситися до тих кому дійсно потрібна допомога. – зауважив один з організаторів Роман Петричук.









Директор спеціальної школи-інтернату Ірина Гавриленко розповіла, що волонтерська допомога дуже допомагає закладу. Це і дитячі речі, і солодкі подарунки, бойлер, спортивний майданчик та увага до малечі. У закладі навчаються дітки з особливими потребами, загалом у закладі 144 дитини, віком від 6 до 16 років.





- Коли приходять новорічні свята, кожна дитина хоче відчути почуття казки. Коли до нас приїжджають гості, діти звичайно радіють. Крім подарунків вони привозять з собою шматочок добра та тепла. Діти з нетерпінням чекали Сергія, Валерія та Романа, коли вони приїжджають, у дітей вогники в очах сяють. Хлопці привозять дітках необхідне, солодощі, іграшки, тому вони дуже люблять хлопців. Роман кожен раз привозить з собою все більше волонтерів, які з відкритим серцем хочуть допомогти нашим дітям, - розповіла Ірина Михайлівна.





За словами директорки, зараз проходять благодійні акції, які збирають для їх діток теплі рукавички та шкарпетки.





- Ми вдячні всьому, і миючим засобам, особливо зараз у період карантину, хочеться, щоб у дітей було більше миючих засобів. Щоб вони частіше мили ручки та обличчя. Канцтовари, щоб дитина мала не один, а кілька зошитів та альбомів. – додала директор закладу.

Зауважимо, що зараз трохи інші вимоги до закладу. Якщо раніше школа-інтернат повністю була забезпечена одягом та канцтоварами, то зараз купують лише для дітей сиріт, й дітки з малозабезпечених родин та які потребують уваги, будуть дуже вдячні за будь-яку допомогу кременчужан. Діти потребують: миючих засобів, одяг (від зимових курточок до футболок), взуття. Хоч на території закладу дії шефська майстерня, проте дітки потребують оновлення одягу й взуття.