«У дітей вогники в очах сяють»: волонтери Кременчука подарували особливим дітям казку

Напередодні Дня Святого Миколая кременчужани допомогли Кременчуцькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернат Полтавської обласної ради. Роман, Валерій та Сергій не вперше допомагають особливим малюкам. Діти побачивши хлопців одразу почали зазирати у вікна та зустріли їх своїми посмішками, які були прикриті масками, через карантинні обмеження.
Для діток зібрали солодкі подарунки, сік, мандарини та комп’ютерні мишки. До допомоги долучилися: клуб змішаних єдиноборств «Шторм», автоклуб Drive 2 Кременчук, Кременчуцький Телеграф та ті хто забажав залишитися невідомим.
Директор спеціальної школи-інтернату Ірина Гавриленко розповіла, що волонтерська допомога дуже допомагає закладу. Це і дитячі речі, і солодкі подарунки, бойлер, спортивний майданчик та увага до малечі. У закладі навчаються дітки з особливими потребами, загалом у закладі 144 дитини, віком від 6 до 16 років.
За словами директорки, зараз проходять благодійні акції, які збирають для їх діток теплі рукавички та шкарпетки.
Зауважимо, що зараз трохи інші вимоги до закладу. Якщо раніше школа-інтернат повністю була забезпечена одягом та канцтоварами, то зараз купують лише для дітей сиріт, й дітки з малозабезпечених родин та які потребують уваги, будуть дуже вдячні за будь-яку допомогу кременчужан. Діти потребують: миючих засобів, одяг (від зимових курточок до футболок), взуття. Хоч на території закладу дії шефська майстерня, проте дітки потребують оновлення одягу й взуття.