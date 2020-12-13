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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Матч проти коронавірусу триває: футболіст з Кременчука Ігор Кошман закликав дотримуватися карантину

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 235

 

Вихованець «Кременя» знявся у соціальному ролику разом з іншими гравцями закликав дотримуватися норм безпеки під час пандемії

Футбольні клуби Прем'єр-Ліги України об'єдналися у боротьбі проти головного ворога сьогодення - COVID-19. У соціальному ролику разом з іншими гравцями кременчужанин Ігор Кошман закликав дотримуватися норм безпеки під час пандемії. Зауважимо, що Ігор Кошман вихованець кременчуцького «Кременя» й зараз захищає кольори ПФК «Львів».


Спортсмени закликають вболівальників дотримуватися простих правил, які допоможуть зберегти життя і здоров'я, адже боротьба з COVID 19 - командна гра і тільки разом ми зможемо перемогти.


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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Ігор Кошман Львів коронавірус
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