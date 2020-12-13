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Кременчук, Політика

Кременчуцька районна рада з Білецьківки «переїжджає» до Кременчука

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 506

 

Депутати підтримали рішення

Вчора, 17 грудня, на засідання сесії Кременчуцької районної ради депутати підтримали рішення про «Про зміну юридичної адреси». Згідно з рішенням змінюється юридична адреса Кременчуцької районної ради з адреси: село Білецьківка, вулиця Центральна, будинок 231 на Кременчук, вулиця Соборна, будинок 14/23.

Нагадаємо, що два роки назад Кременчуцька районна рада змінила юридичну адресу з Кременчука на село Білецьківка. Тоді і зараз депутати аргументують «переїзд» наповненням районного бюджету, беручи до уваги висновки постійних комісій районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, приватизації, підприємництва, промисловості, інвестиційної діяльності та регуляторної політики та з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з корупцією.

Кременчуцька районна рада переїжджає в Білецьківку?
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Автор: Альона Душенко
Теги: сесія Кременчуцька районна рада
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