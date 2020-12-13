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Кременчук, Культура

Святий Миколай вийде у прямий ефір до кременчуцьких дітлахів

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 472

 

Діти можуть написати листа Миколаю та задати питання, які їх цікавлять

У п'ятницю ввечері Святий Миколай вирушив у дорогу, про це він повідомив кременчуцьких дітлахів на своїй сторінці у фейсбуці. 


- Цілісіньку ніч буду розвозити свої щедрі дарунки, заходячи у кожну оселю, не минаючи нікого. У суботу буду відпочивати, поки ви та ваші дітки і онуки радітимуть гостинцям під подушками та на вікнах. Але, цьогорічне свято на цьому не закінчується. - зазначив Миколай.


У неділю, 20 грудня о 13.00 відбудеться прямий ефір онлайн. На якому отець Анатолій в образі Святого Миколая спробує відповісти на запитання. 


Питання можна надіслати за посиланням


Прямий ефір буде транслюватися на сторінку Святого Миколая у Фейсбуці. Проте, якщо захочете поставити запитання безпосередньо під час прямого ефіру, заходьте на платформу Google meet за посиланням. Для цього вам треба буде встановити цей додаток на телефон (якщо його у вас ще немає). Тоді можна буде не просто почутися, а і побачитися.


- Гарного вам усім дня та чудового настрою! Чекайте мене, і я неодмінно прийду! - додав чарівник. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: Святий Миколай
компанія «Інтера Люкс»
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