Святий Миколай вийде у прямий ефір до кременчуцьких дітлахів

У п'ятницю ввечері Святий Миколай вирушив у дорогу, про це він повідомив кременчуцьких дітлахів на своїй сторінці у фейсбуці.
У неділю, 20 грудня о 13.00 відбудеться прямий ефір онлайн. На якому отець Анатолій в образі Святого Миколая спробує відповісти на запитання.
Питання можна надіслати за посиланням.
Прямий ефір буде транслюватися на сторінку Святого Миколая у Фейсбуці. Проте, якщо захочете поставити запитання безпосередньо під час прямого ефіру, заходьте на платформу Google meet за посиланням. Для цього вам треба буде встановити цей додаток на телефон (якщо його у вас ще немає). Тоді можна буде не просто почутися, а і побачитися.