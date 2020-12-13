Не всі кременчуцькі депутати готові розтринькати 21 мільйон на піар Малецького

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 155

У цю суму входить і друк так званої безкоштовної газети. На даний час проти такої суми фракція «Рідне місто» та депутатська комісія з питань освіти

Депутати Кремпенчуцької міськради на засіданнях комісій розглядають проєкти рішень сесії міськради, яка відбудеться 22 грудня. Серед них один з найбільш дискусійних – внесення змін до Програми сприяння розвитку інформаційної діяльності «Кременчуцької міської телерадіокомпанії» на 2017- 2021 роки. Нагадаємо, при хронічному невиконанні міського бюджету (наразі дефіцит вже 255 млн грн) КТРК (читай – інформаційний рупор мера) хоче на свою підтримку 21 млн грн.









18 грудня питання розглядала депутатська комісія з питань бюджету. Думки членів комісії розділилися. Так, члени фракції партії «За майбутнє» (на виборах вона позиціонувала себе як партія мера Малецького) Григорій Угніч і Тетяна Сергієнко висловилися за внесення такої суми до Програми і, у тому числі, за друк так званої «безкоштовної» газети (насправді вона оплачується з податків кременчужан).





- Я «лишніх» закладених коштів не бачу. Не має ніяких непотрібних компонентів. Підтримую, - висловився Григорій Угніч з приводу проєкту рішення.

- Населенню це потрібно. У них один засіб інформації – отримання безкоштовної газети, - сказала Тетяна Сергієнко.

- Підтримую, це потрібно для мешканців, - так висловився й Ігор Штефан, член фракції «Слуга народу» (і, до речі, працівник КТРК, на яку виділяють гроші).





Натомість голова бюджетної комісії Олександр Плескун наголосив на значному невиконанні бюджету.





– Ми з міським головою намагаємося скоротити видатки. Можливо, зменшити і ці видатки до якогось рівня, - не дуже впевнено висловився Плескун.





На онлайн-зв’язок з комісією вийшов Сергій Перепелятник, директор КТРК, який переконував, що «сума оптимальна». Він підтвердив, що ця сума – з урахуванням друку та розповсюдження коштом бюджету газети «Кременчуцькі новини», на неї у 2021 році КТРК просить 9,3 млн грн, як і на 2020 рік.





- Дуже багато дзвінків, і листи надходять від кременчужан. Просять, навпаки, збільшити, бо не всі отримують газету. Низка громадських організацій звернулась з проханням залишити газету, - заявив Перепелятник.





Що це за «низка організацій» - він не назвав. А наостанок сказав:





- Я не бачу шляхів скорочення цієї цифри.





Олександр Плескун заявив, що підтримує позицію Олександра Роженка (голови своєї фракції партії «Рідне місто» - щодо скорочення витрат на КТРК. Зокрема, Роженко під час засідання комісії з питань екології та земельних відносин запропонував скоротити ці витрати вдвічі – до 10 млн грн. Натомість кошти направити на медицину. Цю ж позицію підтримала на бюджетній комісії депутатка Інна Петренко (фракція «Рідне місто).





Плескун та Петренко утрималися від голосування за винесення проєкту рішення по КТРК на сесію.





Рішення про 21 млн грн на КТРК не підтримує й комісія з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, IT- технологій, цифрової трансформації. Комісія на своєму засіданні більшістю підтримала позицію депутатки Лариси Гориславець (фракція ЄС): проголосували за те, щоб взагалі не виносити проєкт рішення про КТРК на сесію. Тобто залишити КТРК фінансування на рівні 2,9 млн грн – як передбачено зараз.





«Я запропонувала членам своєї комісії зняти з голосування проєкт рішення на 20 млн і нехай КТРК працює на 3 млн, як вони планували раніше. Зрештою, за останні роки вони накупили техніки, на зарплати вистачить, а без #газета_за_9млн можна і обійтися», - написала Лариса Гориславець у фейсбуку.





Нагадаємо, у цьому році мерія двічі проігнорувала петиції кременчужан з приводу того, щоб замість «безкоштовної» газети спрямувати гроші на медицину. Друк газети продовжили попри те, що Держаудитслужба вказала на порушення під час тендеру та вимагала розірвати угоду з виконавцем послуги.





Та, як бачимо, мер та його команда навіть готові переступити через закон заради власного піару і контролю інформаційного поля.