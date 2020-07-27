На КВБЗ прибув з робочим візитом прем'єр-міністр Денис Шмигаль: пообіцяв роботу вагонобудівникам (оновлено)

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 5 465 Коментарів: 8



























































































Фото: Артем Коваленко

На КВБЗ чекають на прем'єра Шмигаля. Сьогодні, 28 липня, він має прибути на кременчуцьке підприємство гвинтокрилом на чолі делегації Кабміну.









Крім Дениса Шмигаля у Кременчуці чекають на:

віце-прем'єр-міністра з промисловості Олега Уруського;

міністра економіки Ігоря Петрашка;

міністра інфраструктури Владислава Криклія;

гендиректора Федерації роботодавців України Руслана Іллічова;

в.о. голови правління УЗ Івана Юрика;

голову Полтавської ОДА Олега Синєгубова;

нардепів Олексія Мовчана та Олександра Бакумова;

мера Віталія Малецького.

До приїзду гостей готуються серйозно: патруль чергує на в'їзді та виїзді з мосту, на Дніпрі також чергує катер.





Делегація має обговорити проблемні питання вагонобудівної галузі та КВБЗ: критична ситуація в машинобудуванні; на заводі стоять 20 пасажирських вагонів, які з 2018-го року УЗ не забирає; замовлення на 90 вагонів, які пообіцяв придбати Криклій під час попереднього візиту, так і не надходило.





11.47 Піддубну знову не пустили. Під час візиту президента на КВБЗ вона теж намагалася прорватись через прохідну з боєм.





12.02 Прем'єр вже прибув гелікоптером. Його чекають на виставці вагонів.







12.10 Делегація зібралась на виставці. Оглядають продукцію заводу. Рівень локалізації вантажних вагонів - 90%.





12.18 Серед експонатів є раритет - вагон-платформа 1935 року.





12.20 Зараз відбувається закрита нарада з представниками уряду і керівництвом вагонобудівного заводу - журналісти чекають закінчення цієї наради її результатів та брифінгу





13 40 Прем'єру показують цех пасажирського вагонобудування.





13.50 Шмигаль поспілкувався з робочими. Пообіцяв, що буде замовлення і робота. Йдеться про 90 вантажних вагонів для УЗ:





- Не треба нікуди їхати з України, робота буде, - сказав прем'єр.





14.00 Розпочався брифінг.



14.15 На запитання Телеграфа про новий міст прем'єр сказав:





- Якщо коротко, то буде! Розглядаються декілька варіантів фінансування, в тому числі за кредитні кошти.



Прем'єр запевнив, що міст - в пріоритеті.





Додано





Що сказав прем'єр з приводу замовлень для КВБЗ





Під час візиту на КВБЗ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля робочі та керівництво нагадали йому про обіцянку президента Володимира Зеленського: забезпечити замовлення УЗ на 90 вагонів. Прем'єр пообіцяв, що «Укрзалізниця» ще в цьому році оголосить тендер. Та звернувся до робітників, щоб вони не виїжджали з України на заробітки:





- Прошу, не їдьте нікуди. Вірте в Україну. Робота тут є і робота тут буде... З нами тут всі міністри, і ми працюємо над тим, щоб замовлення в цьому році було. Перше, у фінплані «Укрзалізниці» є кошти на повернення боргів. Фінплан затверджений. Борги будуть повертатись. Це дасть підприємству можливість дихати, платити зарплату, думати про закладку нових виробництв. Стосовно замовлення: ще плюс 70 вагонів буде вирішено, я думаю, потягом наступних двох тижнів. Ми будемо бачити, в якому контексті воно буде вирішуватися, де буде це фінансування. Не буду зараз вам розказувати про кризу. Підприємство має бути з роботою, я це головна мета, основні завдання, які поставлені президентом, ставляться мною і на порядку денному в уряді. Тому підприємство буде з роботою.







Один працівників КВБЗ зауважив, що робота потрібна завжди - а зараз деякі люди працюють на підприємстві по 9 днів. І для того, щоб замовлення були, потрібна державна програма оновлення рухомого складу УЗ.





- Дуже правильне питання, - сказав Шмигаль. - Сьогодні на нараді голова наглядової ради підприємства (Володимир Приходько - ред.) підняв це питання. І ми говорили про створення такої програми «Укрзалізниці», яка дасть можливість підприємству (КВБЗ - ред.) бачити стабільність у замовленнях, бачити перспективу. Така програма прописана. Плюс цілий ряд заходів дасть можливість розуміти, яка кількіст вагонів буде потрібна протягом 3 років. Ми бачимо там доволі велику кількість, вона вимірюється тисячами. Що зробблено сьогодні в уряді? Призначений віце-прем'єр--міністр. Ми зараз утворюємо міністерство стратегічних галузей промисловості. Сьогодні вперше в уряді є людина - Олег Семенович Уруський - який займається промисловістю, який відповідає за те, щоб такі підприємства, історичні флагмани галузей, як ваш завод, жили. Щоб люди почувалися впевнено у завтрашньому дні, отримували зарплату, гордилися роботою, яка є сьогодні в Україні.







Згодом журналісти уточнили: що за цифра 70 вагонів. Прем'єр відповів: 70 - це плюс до тих 20 пасажирських, за які досі не заплатила «Укрзалізниця» (це замовлення минулого року, і виготовлені вагони досі на заводі). У сумі й буде 90. Тобто за фактом нове замовлення, на яке КВБЗ може сподіватися у 2020 році - це 70 вагонів.











