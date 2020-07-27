Молодь «Кременя» підкорює турніри під час адаптивного карантину

Змагання відбулися у Полтаві та Горішніх Плавнях, де наші спортсмени завоювали золоті та срібні нагороди
Вихованці Євгена Марініча фуболісти «Кремінь 2011» завоював золоті нагороди турніру пам’яті Носова. Змагання у Полтаві тривали протягом одного дня, 19 липня. Кременчужани у запеклій боротьбі завоювали золоті нагороди.
Переможці турніру отримали цінний приз із портретом Віктора Носова.
Турнір всьоме спільними зусиллями організували вихованці Віктора Носова серед яких - Андрій Пятов, Олександр Чижов, Сергій Кравченко, Григорій Ярмаш, Денис Кулаков та Володимир Попов.
У Горішніх Плавнях відбувся турнір Ferrum Cup 2020 серед юнаків 2006 р.н. Вихованці Ярослава Здирко завоювали «срібні» нагороди.
А воротар «Кременя» Олександр Іванов став кращим воротарем турніру.
Результати ігор:
Турнірна таблиця
1. ДЮСШ ім.Горпинка Полтава - 11 очок
2. Кремінь - 10 очок
3. Гірник-Спорт 06 Горішні Плавні - 9 очок
4. Майстер м‘яча Харків - 8 очок
5. Гірник-Спорт 07 - 6 очок
6. Кремінь-2 - 0 очок