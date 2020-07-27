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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Молодь «Кременя» підкорює турніри під час адаптивного карантину

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 498

 

Змагання відбулися у Полтаві та Горішніх Плавнях, де наші спортсмени завоювали золоті та срібні нагороди

Вихованці Євгена Марініча фуболісти «Кремінь 2011» завоював золоті нагороди турніру пам’яті Носова. Змагання у Полтаві тривали протягом одного дня, 19 липня. Кременчужани у запеклій боротьбі завоювали золоті нагороди.

 

Переможці турніру отримали цінний приз із портретом Віктора Носова.


Турнір всьоме спільними зусиллями організували вихованці Віктора Носова серед яких - Андрій Пятов, Олександр Чижов, Сергій Кравченко, Григорій Ярмаш, Денис Кулаков та Володимир Попов.


 


У Горішніх Плавнях відбувся турнір Ferrum Cup 2020 серед юнаків 2006 р.н. Вихованці Ярослава Здирко завоювали «срібні» нагороди. 


 


А воротар «Кременя» Олександр Іванов став кращим воротарем турніру.


 


Результати ігор:

  • Кремінь - Гірник-Спорт 07 - 2:0
  • Кремінь-2 - Гірник-Спорт 06 - 2:4
  • Кремінь - Майстер м‘яча - 2:1
  • Кремінь-2 - Гірник-Спорт 07 - 1:2
  • Кремінь - ДЮСШ ім.Горпинка - 0:0
  • Кремінь-2 - Майстер м‘яча - 0:8
  • Кремінь - Кремінь-2 - 4:0
  • Кремінь - Гірник-Спорт 06 - 0:3
  • Кремінь-2 - ДЮСШ ім.Горпинка - 0:9


 


Турнірна таблиця

 

1. ДЮСШ ім.Горпинка Полтава - 11 очок

2. Кремінь - 10 очок

3. Гірник-Спорт 06 Горішні Плавні - 9 очок

4. Майстер м‘яча Харків - 8 очок

5. Гірник-Спорт 07 - 6 очок

6. Кремінь-2 - 0 очок

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: МФК "Кремінь"
Теги: футбол

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