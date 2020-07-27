До Кременчука завтра їде прем'єр-міністр Денис Шмигаль: відвідає КВБЗ
Сьогодні, 13:16
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Це перший візит прем'єра на Полтавщину.
Завтра, 28 липня, відбудеться робоча поїздка прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Полтавської області. Про це повідомила пресслужба ОДА. Візит розпочнеться з Кременчука.
- О 12.00 заплановано огляд виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та коротка нарада з керівництвом.
- О 15.00 – ознайомлення з діяльністю приватного сільськогосподарського підприємства агрофірма «Урожай» Кобеляцького району.
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