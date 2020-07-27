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До Кременчука завтра їде прем'єр-міністр Денис Шмигаль: відвідає КВБЗ

Сьогодні, 13:16 Переглядів: 1 738 Коментарів: 4

 

Це перший візит прем'єра на Полтавщину. 
Завтра, 28 липня, відбудеться  робоча поїздка прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Полтавської області. Про це повідомила пресслужба ОДА. Візит розпочнеться з Кременчука. 
  • О 12.00 заплановано огляд виробництва ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» та коротка нарада з керівництвом.
  • О 15.00 – ознайомлення з діяльністю приватного сільськогосподарського підприємства агрофірма «Урожай» Кобеляцького району.

 

5
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Шмигаль візит КВБЗ Полтавщина

Коментарі: 4

2 179
evil:
Сьогодні, 13:56

"Укрзализныця" изучает возможность обновления пассажирского подвижного состава с привлечением иностранных производителей, в частности швейцарских компаний. 

По словам Юрика, поезда производства Stadler также могут быть задействованы в реализации проекта Kyiv City Express - городской электрички Киева.

Еще в 2018 году в "Укрзализныце" заявляли, что компания ожидает предложения о возможном сотрудничестве в вопросе обновления пассажирского подвижного состава от Stadler.

В конце 2019 года в УЗ говорили, что в ближайшие три года в Украине немедленной замены требуют 77 электропоездов и 37 дизель-поездов. 

 

Смысл визита? Красивые картинки по телевизору показать? Ап чьом говорить? Вы держитесь тут, нам в Швейцарию за поездами нужно ехать...


9 1
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Zloy_kachan:
Сьогодні, 15:07

Ну теперь понятно почему ремонт моста начинается с 29-го (со среды). Негоже министру в пробке стоять, у него ведь график, работа. А остальные холопы как-нибудь обойдутся.


8 2
311
gansit:
Сьогодні, 16:17

Шммигаль,нет у нас уже чемоданов с бабками,прошлые пришлые все выгребли.


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3 897
zzzzzz:
Сьогодні, 18:50

Накой нам єтот шморгаль?


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