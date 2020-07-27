У Кременчуці ввели дві санзони через нові випадки COVID-19

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Містяни, які проживають на території санітарних зон мають дотримуватися обмежень, зокрема: не виходити із приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів) та дотримуватися соціальної дистанції не менш ніж 2 метри

У зв’язку із виявленням нових хворих на COVID-19 у Кременчуці діють ще 2 санітарні зони. Відновлено санітарну зону № 22 (район пров. Героїв Бреста ), де проживає 1 особа, у якої підтверджено коронавірусну інфекцію. З’явилася і нова санітарна зона №30 ( район вулиці Кавказької), де проживають двоє кременчужан, які хворіють на COVID-19.



Всього на даний час проходять лікування 7 хворих на коронавірусну інфекцію, 1 з них - з Козельщанського району. У Кременчуці визначено 4 санітарні зони, у районах, де проживають особи, у яких виявлено COVID-19. Дві - на правобережжі № 28 (вул. Чумацький шлях, вул. Івана Приходька, вул. Верхньодніпровська) - 1 хворий та № 30 ( вул. Кавказька) - 2 хворих, та у лівобережній частині міста - № 5 (вул. Родімцева, вул. В Пугачова, вул. Ватутіна, вул. Маяковського, проспект Свободи) - 2 хворих та № 22 (пров. Героїв Бреста, просп. Свободи, вул. Хорольська, 5-й хорольський тупік) - 1 хворий.



Нагадуємо, що містяни, які проживають на території санітарних зон мають дотримуватися обмежень, зокрема: не виходити із приміщень (помешкань) без засобів індивідуального захисту органів дихання (масок, респіраторів) та дотримуватися соціальної дистанції не менш ніж 2 метри.