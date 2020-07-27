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Надзвичайні новини, Полтавщина

За добу на Полтавщині з водойм дістали двох потопельників

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 936

Причини смерті встановлюють

За добу, 26 липня, з водойм Миргородщини дістали двох потопельників, повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


В с. Вишарі працівниками КУ «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради з місцевої водойми вилучили тіло 27-річного громадянина.


В с. Остап’є місцевими мешканцями з р. Псел вилучено тіло 66-річного громадянина. 


Для встановлення причин смерті обидва тіла направили до Миргородського відділення обласного бюро СМЕ.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: утопленник

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