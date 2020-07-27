За добу на Полтавщині з водойм дістали двох потопельників

Причини смерті встановлюють
За добу, 26 липня, з водойм Миргородщини дістали двох потопельників, повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.
В с. Вишарі працівниками КУ «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради з місцевої водойми вилучили тіло 27-річного громадянина.
В с. Остап’є місцевими мешканцями з р. Псел вилучено тіло 66-річного громадянина.
Для встановлення причин смерті обидва тіла направили до Миргородського відділення обласного бюро СМЕ.