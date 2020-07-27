За добу на Полтавщині з водойм дістали двох потопельників

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За добу, 26 липня, з водойм Миргородщини дістали двох потопельників, повідомляє Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





В с. Вишарі працівниками КУ «Рятувально-водолазна служба» Полтавської обласної ради з місцевої водойми вилучили тіло 27-річного громадянина.





В с. Остап’є місцевими мешканцями з р. Псел вилучено тіло 66-річного громадянина.





Для встановлення причин смерті обидва тіла направили до Миргородського відділення обласного бюро СМЕ.