Дорогу затягнуло димом: автобус з кременчужанами, які повертались з моря, задимівся

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 155 Коментарів: 1

26 липня біля Мелітополя задимівся автобус, у якому з моря повертались кременчужани. Інформація про це з'явилась на h.kremenchug.



Аварія сталася на трасі Акимівка-Кирилівка — стався витік масла. Ніхто не постраждав, але відпочивальникам довелося 2 години чекати на інший автобус.



