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Дорогу затягнуло димом: автобус з кременчужанами, які повертались з моря, задимівся

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 155 Коментарів: 1

 

Відпочивальникам довелося 2 години чекати на інший автобус

26 липня біля Мелітополя задимівся автобус, у якому з моря повертались кременчужани. Інформація про це з'явилась на h.kremenchug.

Аварія сталася на трасі Акимівка-Кирилівка — стався витік масла. Ніхто не постраждав, але відпочивальникам довелося 2 години чекати на інший автобус.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug Відео: РИА Мелитополь Джерело відео: youtube.com
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Коментарі: 1

227
Чувааак:
Сьогодні, 12:20

турбіну прорвало???


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