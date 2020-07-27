Дорогу затягнуло димом: автобус з кременчужанами, які повертались з моря, задимівся
Сьогодні, 12:02
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Відпочивальникам довелося 2 години чекати на інший автобус
26 липня біля Мелітополя задимівся автобус, у якому з моря повертались кременчужани. Інформація про це з'явилась на h.kremenchug.
Аварія сталася на трасі Акимівка-Кирилівка — стався витік масла. Ніхто не постраждав, але відпочивальникам довелося 2 години чекати на інший автобус.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: h.kremenchug
Відео: РИА Мелитополь
Джерело відео: youtube.com
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