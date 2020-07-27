18 тролейбусів списало Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана

У Кременчуці прийняли рішення про списання 18 тролейбусів. Згідно з додатку до рішення, це тролейбуси 1987-2007 років випуску.
Перелік транспортних засобів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, на які надається згода на списання з балансу комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана»
|
№ з/п
|
Найменування основних засобів
|
Рік
випуску, дата введення в експлуа-тацію
|
Первісна балансова вартість, грн.
|
Сума на-рахованого зносу, грн.
|
Залишко-ва балансова вартість, грн.
|
1
|
Тролейбус ЗиУ-Г
|
2006
18.05.2006
|
367029,57
|
353529,57
|
13500,00
|
2
|
Тролейбус ЗиУ-9В
|
1987
21.09.1987
|
62020,78
|
46687,34
|
15333,44
|
3
|
Тролейбус ЗиУ-9В
|
1987
24.11.1987
|
62021,30
|
48521,30
|
13500,00
|
4
|
Тролейбус ЗиУ-9Г-012
|
2002
25.03.2003
|
235923,50
|
220590,06
|
15333,44
|
5
|
Тролейбус ЗиУ-9В-ОА
|
1989
05.06.1989
|
66380,96
|
51047,52
|
15333,44
|
6
|
Тролейбус ЗиУ-9В-ОА
|
1989
24.11.1989
|
66241,76
|
50908,32
|
15333,44
|
7
|
Тролейбус ЗиУ-9В-ОА
|
1990
20.09.1990
|
73600,92
|
60100,92
|
13500,00
|
8
|
Тролейбус ЗиУ-9Г
|
1991
26.12.1991
|
170306,20
|
161806,20
|
8500,00
|
9
|
Тролейбус ЗиУ-9Г
|
1992
25.02.1992
|
311135,80
|
294885,70
|
16250,10
|
10
|
Тролейбус ЗиУ-9Г-012
|
1994
17.05.1994
|
87901,28
|
74401,28
|
13500,00
|
11
|
Тролейбус ЗиУ-9Г-012
|
1994
17.05.1994
|
171953,53
|
158453,53
|
13500,00
|
12
|
Тролейбус ЗиУ-9Г-012
|
1994
01.09.1994
|
98829,66
|
83496,22
|
15333,44
|
13
|
Тролейбус ЮМЗТ1
|
1995
07.03.1995
|
149666,66
|
127558,43
|
22108,23
|
14
|
Тролейбус ЮМЗТ2
|
1997
14.11.1997
|
219000,00
|
203208,23
|
15791,77
|
15
|
Тролейбус ЮМЗТ2
|
1997
17.12.1997
|
189000,00
|
179500,00
|
9500,00
|
16
|
Тролейбус ЮМЗТ2
|
1997
30.01.1998
|
189000,00
|
179600,00
|
9400,00
|
17
|
Тролейбус ЗиУ-9Г
|
2006
06.07.2006
|
465000,00
|
451500,00
|
13500,00
|
18
|
Тролейбус ЗиУ-682Г-018
|
2006
16.01.2007
|
605000,00
|
591500,00
|
13500,00
|
Всього:
|
3590011,92
|
3337294,62
|
252717,30
Як раніше писав «ТелеграфЪ», після списання Кременчуцьке тролейбусне управління буде використовувати старі тролейбуси в якості джерела запасних частин.