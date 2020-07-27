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18 тролейбусів списало Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 137

 

Тролейбуси 1987-2007 років

У Кременчуці прийняли рішення про списання 18 тролейбусів. Згідно з додатку до рішення, це тролейбуси 1987-2007 років випуску.

 

Перелік транспортних засобів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, на які  надається згода на списання з балансу комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана»


 

 

№ з/п

Найменування основних засобів

Рік

випуску, дата введення в експлуа-тацію

Первісна балансова вартість, грн.

Сума на-рахованого зносу, грн.

Залишко-ва балансова вартість, грн.

1

Тролейбус ЗиУ-Г

2006

18.05.2006

367029,57

353529,57

13500,00

2

Тролейбус ЗиУ-9В

1987

21.09.1987

62020,78

46687,34

15333,44

3

Тролейбус ЗиУ-9В

1987

24.11.1987

62021,30

48521,30

13500,00

4

Тролейбус ЗиУ-9Г-012

2002

25.03.2003

235923,50

220590,06

15333,44

5

Тролейбус ЗиУ-9В-ОА

1989

05.06.1989

66380,96

51047,52

15333,44

6

Тролейбус ЗиУ-9В-ОА

1989

24.11.1989

66241,76

50908,32

15333,44

7

Тролейбус ЗиУ-9В-ОА

1990

20.09.1990

73600,92

60100,92

13500,00

8

Тролейбус ЗиУ-9Г

1991

26.12.1991

170306,20

161806,20

8500,00

9

Тролейбус ЗиУ-9Г

1992

25.02.1992

311135,80

294885,70

16250,10

10

Тролейбус ЗиУ-9Г-012

1994

17.05.1994

87901,28

74401,28

13500,00

11

Тролейбус ЗиУ-9Г-012

1994

17.05.1994

171953,53

158453,53

13500,00

12

Тролейбус ЗиУ-9Г-012

1994

01.09.1994

98829,66

83496,22

15333,44

13

Тролейбус ЮМЗТ1

1995

07.03.1995

149666,66

127558,43

22108,23

14

Тролейбус ЮМЗТ2

1997

14.11.1997

219000,00

203208,23

15791,77

15

Тролейбус ЮМЗТ2

1997

17.12.1997

189000,00

179500,00

9500,00

16

Тролейбус ЮМЗТ2

1997

30.01.1998

189000,00

179600,00

9400,00

17

Тролейбус ЗиУ-9Г

2006

06.07.2006

465000,00

451500,00

13500,00

18

Тролейбус ЗиУ-682Г-018

2006

16.01.2007

605000,00

591500,00

13500,00

Всього:

3590011,92

3337294,62

252717,30


Як раніше писав «ТелеграфЪ», після списання Кременчуцьке тролейбусне управління буде використовувати старі тролейбуси в якості джерела запасних частин. 


Куда денут старые троллейбусы в Кременчуге
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Автор: Альона Душенко
Теги: тролейбус троллейбусное управление

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