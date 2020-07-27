18 тролейбусів списало Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана

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У Кременчуці прийняли рішення про списання 18 тролейбусів. Згідно з додатку до рішення, це тролейбуси 1987-2007 років випуску.

Перелік транспортних засобів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, на які надається згода на списання з балансу комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я. Левітана»





№ з/п Найменування основних засобів Рік випуску, дата введення в експлуа-тацію Первісна балансова вартість, грн. Сума на-рахованого зносу, грн. Залишко-ва балансова вартість, грн. 1 Тролейбус ЗиУ-Г 2006 18.05.2006 367029,57 353529,57 13500,00 2 Тролейбус ЗиУ-9В 1987 21.09.1987 62020,78 46687,34 15333,44 3 Тролейбус ЗиУ-9В 1987 24.11.1987 62021,30 48521,30 13500,00 4 Тролейбус ЗиУ-9Г-012 2002 25.03.2003 235923,50 220590,06 15333,44 5 Тролейбус ЗиУ-9В-ОА 1989 05.06.1989 66380,96 51047,52 15333,44 6 Тролейбус ЗиУ-9В-ОА 1989 24.11.1989 66241,76 50908,32 15333,44 7 Тролейбус ЗиУ-9В-ОА 1990 20.09.1990 73600,92 60100,92 13500,00 8 Тролейбус ЗиУ-9Г 1991 26.12.1991 170306,20 161806,20 8500,00 9 Тролейбус ЗиУ-9Г 1992 25.02.1992 311135,80 294885,70 16250,10 10 Тролейбус ЗиУ-9Г-012 1994 17.05.1994 87901,28 74401,28 13500,00 11 Тролейбус ЗиУ-9Г-012 1994 17.05.1994 171953,53 158453,53 13500,00 12 Тролейбус ЗиУ-9Г-012 1994 01.09.1994 98829,66 83496,22 15333,44 13 Тролейбус ЮМЗТ1 1995 07.03.1995 149666,66 127558,43 22108,23 14 Тролейбус ЮМЗТ2 1997 14.11.1997 219000,00 203208,23 15791,77 15 Тролейбус ЮМЗТ2 1997 17.12.1997 189000,00 179500,00 9500,00 16 Тролейбус ЮМЗТ2 1997 30.01.1998 189000,00 179600,00 9400,00 17 Тролейбус ЗиУ-9Г 2006 06.07.2006 465000,00 451500,00 13500,00 18 Тролейбус ЗиУ-682Г-018 2006 16.01.2007 605000,00 591500,00 13500,00 Всього: 3590011,92 3337294,62 252717,30





Як раніше писав «ТелеграфЪ», після списання Кременчуцьке тролейбусне управління буде використовувати старі тролейбуси в якості джерела запасних частин.



