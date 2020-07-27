26 липня у Світловодську в затопленому кар'єрі потонув чоловік.
За інформацією Світловодського МРВ У ДСНС України у Кіровоградській області, повідомлення про те, що у водоймі колишнього затопленого кар’єру села Вільне Світловодського району виявлено тіло загиблого чоловіка надійшло об 11.37.
Рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини Світловодська дістали тіло з води та доправили на берег. Загиблий виявився 44-річним місцевий мешканець.
Обставини події та причина смерті чоловіка з’ясовуються.