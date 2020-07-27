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У Світловодську в затопленому кар'єрі потонув чоловік

Сьогодні, 13:27 Переглядів: 1 479

 

Обставини події та причина смерті чоловіка з’ясовуються

26 липня у Світловодську в затопленому кар'єрі потонув чоловік.


За інформацією Світловодського МРВ У ДСНС України у Кіровоградській області, повідомлення про те, що у водоймі колишнього затопленого кар’єру села Вільне Світловодського району виявлено тіло загиблого чоловіка надійшло об 11.37.


Рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини Світловодська дістали тіло з води та доправили на берег. Загиблий виявився 44-річним місцевий мешканець.

Обставини події та причина смерті чоловіка з’ясовуються.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: svetlovodsk.com.ua
Теги: утопленник Світловодськ

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