У Світловодську в затопленому кар'єрі потонув чоловік

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26 липня у Світловодську в затопленому кар'єрі потонув чоловік.





За інформацією Світловодського МРВ У ДСНС України у Кіровоградській області, повідомлення про те, що у водоймі колишнього затопленого кар’єру села Вільне Світловодського району виявлено тіло загиблого чоловіка надійшло об 11.37.





Рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини Світловодська дістали тіло з води та доправили на берег. Загиблий виявився 44-річним місцевий мешканець.



Обставини події та причина смерті чоловіка з’ясовуються.