Три заклади освіти Кременчука отримали STEM-лабораторії

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До 15 закладів освіти Полтавської області (серед них три з Кременчука) поставили 17 сучасних STEM-лабораторій. Як повідомляють у Полтавській ОДА, вони допоможуть створити сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, розвитку компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості.





- Сучасна STEM-освіта – інноваційне об’єднання теорії, технологій, інженерії та практики. Відповідно дисципліни вивчаються не окремо, а в комплексі, адже ґрунтовна освіта – це поєднання більшості шкільних предметів в одну систему, – розповів голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов. – Школярі мають можливість із раннього віку ставати майбутніми кваліфікованими спеціалістами.





На закупівлю STEM-лабораторій спрямували 20,2 мільйона гривень обласного бюджету.





У Кременчуці такі лабораторії отримали: