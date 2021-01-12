1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1124430
Кременчук5294
Хворі:
Україна292043
Кременчук1138
Одужало:
Україна812368
Кременчук4005
Померло:
Україна20019
Кременчук151
Кременчук, Освіта, Полтавщина

Три заклади освіти Кременчука отримали STEM-лабораторії

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1

 

Загалом на закупівлю 17 STEM-лабораторій на Полтавщині спрямували 20,2 мільйона гривень обласного бюджету

До 15 закладів освіти Полтавської області (серед них три з Кременчука) поставили 17 сучасних STEM-лабораторій. Як повідомляють у Полтавській ОДА, вони допоможуть створити сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, розвитку компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості.


- Сучасна STEM-освіта – інноваційне об’єднання теорії, технологій, інженерії та практики. Відповідно дисципліни вивчаються не окремо, а в комплексі, адже ґрунтовна освіта – це поєднання більшості шкільних предметів в одну систему, – розповів голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов. – Школярі мають можливість із раннього віку ставати майбутніми кваліфікованими спеціалістами.


На закупівлю STEM-лабораторій спрямували 20,2 мільйона гривень обласного бюджету.


У Кременчуці такі лабораторії отримали:

  • Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка;
  • Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради;
  • Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.
0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: adm-pl.gov.ua
Теги: лаборатория лицей интернат

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх