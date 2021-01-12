Три заклади освіти Кременчука отримали STEM-лабораторії

Загалом на закупівлю 17 STEM-лабораторій на Полтавщині спрямували 20,2 мільйона гривень обласного бюджету
До 15 закладів освіти Полтавської області (серед них три з Кременчука) поставили 17 сучасних STEM-лабораторій. Як повідомляють у Полтавській ОДА, вони допоможуть створити сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, розвитку компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості.
- Сучасна STEM-освіта – інноваційне об’єднання теорії, технологій, інженерії та практики. Відповідно дисципліни вивчаються не окремо, а в комплексі, адже ґрунтовна освіта – це поєднання більшості шкільних предметів в одну систему, – розповів голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов. – Школярі мають можливість із раннього віку ставати майбутніми кваліфікованими спеціалістами.
На закупівлю STEM-лабораторій спрямували 20,2 мільйона гривень обласного бюджету.
У Кременчуці такі лабораторії отримали:
- Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка;
- Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради;
- Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: adm-pl.gov.ua