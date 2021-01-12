Грошей немає, але ви тримайтеся: мер Малецький розповів, чому зменшили надбавки вихователям

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 321

Причиною є невиконання міського бюджету і зменшення надходжень до нього

До редакції «Телеграфа» звернулася кременчуцька вихователька та поскаржилася, що педагогам-дошкільникам у нашому місті зменшують надбавку за престижність праці.





З 1 січня всім вихователям знімають престижність (яка була 20%, а тепер буде 5%). В нас тепер найменша зарплата. Навіть в обслуговуючого персоналу зарплати більші. Невже ми гірші за вчителів, - написала кременчужанка.





15 січня на засіданні виконкому ТЪ запитав у міського голови Віталія Малецького, чому так сталося. Він відповів, що це пов'язано з невиконанням міського бюджету і зменшенням надходжень до нього:





- Наразі підприємства та економіка міста працюють не ритмічно, є зменшення доходів, і ми змушені були зменшити цю надбавку.



Мер додав, що, згідно з законодавством, дана надбавка встановлюється у розмірі до 20%, але конкретна сума не визначена та не закріплена.





- Якщо є у бюджеті можливості, є фінансування, то ми її виплачували в розмірі і 19%, і 18, і 15... Тепер зросла мінімальна заробітна плата, від якої фактично рахуються надбавки і все інше, тарифікація змінилася, тому зменшена ця сума до 5%, - прокоментував пан Малецький.



Міський голова повідомив, що у лютому, можливо, ту економію коштів, яка з'явиться за результатами січня, за погодженням з фінансовим управлінням спрямують на виплату надбавок.



