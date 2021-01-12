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Де й о котрій 16 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 585

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

16 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Богдана Хмельницького, 9-78;
  • вул. Затонна, 12-20;
  • вул. Недогарська, 27-39;
  • пров. Річний, 3-7;
  • пров. Затонний, 1-11;
  • пр. Річний, 4-14;
  • вул. Молодіжна, 17-45;
  • вул. Висоцького, 3-7.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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