Де й о котрій 16 січня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
16 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Богдана Хмельницького, 9-78;
- вул. Затонна, 12-20;
- вул. Недогарська, 27-39;
- пров. Річний, 3-7;
- пров. Затонний, 1-11;
- пр. Річний, 4-14;
- вул. Молодіжна, 17-45;
- вул. Висоцького, 3-7.