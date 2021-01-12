Ну очень холодно: на выходных в Кременчуге ударит мороз до -21°С

Сьогодні, 08:19 Переглядів: 1 226

На выходных в Кременчуге ударит мороз – температура воздуха может упасть до -21°С. Экстремально холодная погода продержится до середины следующей недели.





По прогнозам Ventusky, самым холодным днём уикенда станет воскресенье, 17 января, – термометры кременчужан покажут рекордные -21°С в утреннее время. Температурный максимум составит -10°С днём в субботу, 16 января. Утром в субботу ожидается небольшой снег и ветер до 20 км/час, больше осадков в выходные не предвидится.





Gismeteo обещает температурный режим от -19°С до -9°С, а также переменную облачность на протяжении ближайших двух дней.





Sinoptik сообщает о замерзании дождя и мокрого снега на поверхности земли в субботу, 16 января, так что на дорогах и тротуарах может быть скользко. Воздух на уикенд прогреется до значений -18°С...-9°С. В городе продержится облачная погода.



