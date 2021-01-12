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Ну очень холодно: на выходных в Кременчуге ударит мороз до -21°С

Сьогодні, 08:19 Переглядів: 1 226

Экстремально холодная погода продержится до середины следующей недели

На выходных в Кременчуге ударит мороз – температура воздуха может упасть до -21°С. Экстремально холодная погода продержится до середины следующей недели.


 

По прогнозам Ventusky, самым холодным днём уикенда станет воскресенье, 17 января, – термометры кременчужан покажут рекордные -21°С в утреннее время. Температурный максимум составит -10°С днём в субботу, 16 января. Утром в субботу ожидается небольшой снег и ветер до 20 км/час, больше осадков в выходные не предвидится.


 

Gismeteo обещает температурный режим от -19°С до -9°С, а также переменную облачность на протяжении ближайших двух дней.


 

Sinoptik сообщает о замерзании дождя и мокрого снега на поверхности земли в субботу, 16 января, так что на дорогах и тротуарах может быть скользко. Воздух на уикенд прогреется до значений -18°С...-9°С. В городе продержится облачная погода.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз зима мороз
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