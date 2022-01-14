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Кременчук, Освіта

Дитсадок №5 у Кременчуці після ремонту мер обіцяє відкрити до 18 січня

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 384

 

Про це він повідомив, відповідаючи на запитання «Телеграфа»

Через затяжну термомодернізацію у місті досі зачинений дитячий садок №5. Терміни його відкриття кілька разів переносилися. За паспортом об'єкту, термін завершення робіт - 4-й квартал 2021 року. Тепер мер Віталій Малецький обіцяє, що дитсадок відновить свою роботу до 18 січня. Про це він сказав, відповідаючи онлайн на запитання «Телеграфа» після засідання виконкому.

Так і не відкрили: дитсадок №5 у Кременчуці досі зачинений та в будівельних лісах

Подальшим рухом проєкту термомодернізації у бюджетних закладах цікавилася й бюджетна комісія на чолі з Олександром Плескуном. На комісію, яка засідала сьогодні, КП «Муніципальна енергосервісна компанія» не надала документи (графік подальших робіт). Під час засідання виконкому з'ясувалося, що директор КМЕК Вадим Качан зараз у відпустці — мер Віталій Малецький поскаржився, що зв'язку з ним немає, і він не може з'ясувати робочі моменти. Та натякнув, що Вадим Качан може не зберегти за собою посаду, згадавши, що на його звільненні наполягали депутати. А контракт з цим керівником завершується.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: дитсадок КМЕК термомодернізація ремонт
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