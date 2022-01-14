Дитсадок №5 у Кременчуці після ремонту мер обіцяє відкрити до 18 січня

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 384

Через затяжну термомодернізацію у місті досі зачинений дитячий садок №5. Терміни його відкриття кілька разів переносилися. За паспортом об'єкту, термін завершення робіт - 4-й квартал 2021 року. Тепер мер Віталій Малецький обіцяє, що дитсадок відновить свою роботу до 18 січня. Про це він сказав, відповідаючи онлайн на запитання «Телеграфа» після засідання виконкому.

Подальшим рухом проєкту термомодернізації у бюджетних закладах цікавилася й бюджетна комісія на чолі з Олександром Плескуном. На комісію, яка засідала сьогодні, КП «Муніципальна енергосервісна компанія» не надала документи (графік подальших робіт). Під час засідання виконкому з'ясувалося, що директор КМЕК Вадим Качан зараз у відпустці — мер Віталій Малецький поскаржився, що зв'язку з ним немає, і він не може з'ясувати робочі моменти. Та натякнув, що Вадим Качан може не зберегти за собою посаду, згадавши, що на його звільненні наполягали депутати. А контракт з цим керівником завершується.