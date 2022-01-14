Затримки «ковідних» виплат у Кременчуці тривають: причини

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 126

Така ситуація склалася не лише в нашому місті, а й по всій Україні, адже Національній службі здоров'я потрібен час на перевірку отриманих даних

У Кременчуці продовжуються затримки «ковідних» виплат працівникам лікарень. Проте така ситуація склалася не лише в нашому місті, а й по всій Україні, адже Національній службі здоров'я потрібен час на перевірку отриманих даних.

Директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа розповів:

- Станом на 14 січня заробітна плата всім працівникам медичних закладів Кременчука виплачена, у тому числі й основна зарплата працівникам ковідних шпиталів. Щодо «ковідних» доплат, то їх затримують з місяця в місяць з тієї причини, що, згідно з угодою з НСЗУ, тільки 7 числа кожного місяця подаються звіти. Протягом 10 днів вони обробляються працівниками НСЗУ, і потім проходить проплата. У цьому місяці звіт був поданий вчасно, ще 6 числа, і маємо інформацію, що після 20 числа надійдуть кошти.

Пан Середа наголосив на тому, що ці виплати йдуть місяць в місяць, більше місяця затримок немає.