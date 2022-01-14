«Несанкціонованих заправок у місті десятки два!» – мер Віталій Малецький

Мер дав завдання очільнику управління контролю за станом благоустрою Володимиру Окуню зробити реєстр електрозаправок нашого міста
14 січня під час засідання виконкому журналісти запитали у міського голови Віталія Малецького про долю двох несанкціонованих електрозаправок біля «Амстора», чи демонтуватимуть їх. На це він відповів, що несанкціонованих заправок у місті десятки два.
Після цього мер дав завдання очільнику управління контролю за станом благоустрою Володимиру Окуню зробити реєстр електрозаправок нашого міста на наступний виконком з адресами та фотофіксацією.
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