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Кременчук

«Несанкціонованих заправок у місті десятки два!» – мер Віталій Малецький

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 340 Коментарів: 4

 

Мер дав завдання очільнику управління контролю за станом благоустрою Володимиру Окуню зробити реєстр електрозаправок нашого міста

14 січня під час засідання виконкому журналісти запитали у міського голови Віталія Малецького про долю двох несанкціонованих електрозаправок біля «Амстора», чи демонтуватимуть їх. На це він відповів, що несанкціонованих заправок у місті десятки два.

Після цього мер дав завдання очільнику управління контролю за станом благоустрою Володимиру Окуню зробити реєстр електрозаправок нашого міста на наступний виконком з адресами та фотофіксацією.

- Підкажу вам: «Амстор», «Мега», набережна Лейтенанта Дніпрова. Багато їх дуже! І будемо думати, як впорядкувати їх, - звернувся пан Малецький до Володимира Окуня та підказав, де шукати ті заправки без дозвільних документів.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: заправка електромобіль електротранспорт
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Коментарі: 4

4 123
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:38

ого , сколько незанесенного бабла пропадает!


10 3
232
GAndy:
Сьогодні, 12:42

А можно озвучить какому журналисту помешала заправка? И как заправка могла подключиться к электросетям несанкционировано? Все же знают порядки облэнерго бенино, там просто так не пройдет.

В чем претензии к электрозаправкам? Не занесли всем, кто хотел?


12 2
352
Olexander:
Сьогодні, 12:43

"Впорядковувати" ?)) У нас це --власник "заносить "лаве і все впорядку )) .В цивілізованому світі все навпаки -впорядковується заправка ,а потім працює і ніхто нікому не носить.А в нас мер бігає ,впорядковує )).Цирк.І бардак і сором,сором за таке керівництво. 


10 0
890
evil:
Сьогодні, 12:58

Цитата: GAndy
А можно озвучить какому журналисту помешала заправка?

Секретут Гриценко


3 0

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