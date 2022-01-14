«Несанкціонованих заправок у місті десятки два!» – мер Віталій Малецький

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 340 Коментарів: 4

14 січня під час засідання виконкому журналісти запитали у міського голови Віталія Малецького про долю двох несанкціонованих електрозаправок біля «Амстора», чи демонтуватимуть їх. На це він відповів, що несанкціонованих заправок у місті десятки два.

Після цього мер дав завдання очільнику управління контролю за станом благоустрою Володимиру Окуню зробити реєстр електрозаправок нашого міста на наступний виконком з адресами та фотофіксацією.

- Підкажу вам: «Амстор», «Мега», набережна Лейтенанта Дніпрова. Багато їх дуже! І будемо думати, як впорядкувати їх, - звернувся пан Малецький до Володимира Окуня та підказав, де шукати ті заправки без дозвільних документів.