Директор кременчуцького «Теплоенерго» Одношевний працює останній день: хто очолить підприємство

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 648 Коментарів: 1

Директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний звільняється з посади. Він підтвердив «Телеграфу», що сьогодні працює останній день — звільняється за угодою сторін. За словами Одношевного, він хоче працювати у Києві.

Після засідання виконкому журналісти запитали в мера онлайн про причини звільнення директора «Теплоенерго» і про те, хто очолить підприємство. Мер сказав, що Віталію Одношевному подякували за роботу, що підприємство зараз має не критичні показники, зроблено за три роки багато. Є напрацювання за проєктом «Енергоефективна Раківка».

- Він знайшов роботу в Києві, - сказав Малецький про Одношевного.

Мер повідомив, що новим директором КП «Теплоенерго» стане Руслан Радченко, який зараз обіймає посаду головного інженера підприємства.