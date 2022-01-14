1
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Кременчук, Бізнес/Робота, Особистості

Директор кременчуцького «Теплоенерго» Одношевний працює останній день: хто очолить підприємство

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 648 Коментарів: 1

 

Мер Малецький повідомив, хто очолить підприємство

Директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний звільняється з посади. Він підтвердив «Телеграфу», що сьогодні працює останній день — звільняється за угодою сторін. За словами Одношевного, він хоче працювати у Києві.

Після засідання виконкому журналісти запитали в мера онлайн про причини звільнення директора «Теплоенерго» і про те, хто очолить підприємство. Мер сказав, що Віталію Одношевному подякували за роботу, що підприємство зараз має не критичні показники, зроблено за три роки багато. Є напрацювання за проєктом «Енергоефективна Раківка».

- Він знайшов роботу в Києві, - сказав Малецький про Одношевного.

Мер повідомив, що новим директором КП «Теплоенерго» стане Руслан Радченко, який зараз обіймає посаду головного інженера підприємства.

Руслан Радченко
Руслан Радченко
0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: кадри призначення Теплоенерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

971
inattentive:
Сьогодні, 12:51

Надолго ли.

Судя по колличеству директоров которые там были - они как фирмы "однодневки".


1 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх