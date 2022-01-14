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Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Працівникам культури Кременчука в бюджеті не вистачає грошей на зарплату

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 353 Коментарів: 5

Люди вже скаржаться, що їх відправляють у відпустки за свій рахунок

Працівники культури скаржаться, що їх відправляють у відпустки за свій рахунок, щоб зекономити фонд заробітної плати. Чи дійсно виникла така ситуація і чому? Про це запитали журналісти під час засідання депутатської бюджетної комісії. Керівник управління культури і туризму Володимир Кондрашов каже, що йому невідомо про примусові відпустки, однак кожен заклад культури веде самостійно діяльність та бухгалтерію.

Проте він підтвердив, що є проблеми з фінансуванням галузі — до кінця року не вистачає 3,5 млн грн. І на даний час бюджетний ліміт (те, що виділяється на поточні рахунки для галузі) не перекриває зарплату: на січень виділено 6,7 млн грн, а на зарплату треба 7,2 млн грн. У той же час, віцемер Руслан Проценко стверджує, що коштів на рік вистачає.

- Розберіться по зарплаті, по бюджетних довідках, - сказав мер міста Віталій Малецький на засіданні виконкому.

Цьогоріч бюджет усієї галузі культури міста (а це і МПК, і Центр дозвілля, і галереї, і бібліотеки) — 62,6 млн грн. У той же час на комунальне телебачення разом з газетою виділено 24 млн грн.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: зарплата культура бюджет
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Коментарі: 5

890
evil:
Сьогодні, 12:07

Если вдруг вы увидете как изнеможденные острыми жизненными финансовыми затруднениями заместители Усанова, Проценко, Пелипенко, Кравченко, Москалик, Кравченко, секретут Гриценко и  управляющий делами Шаповалов будут стоять на митинге перед стенами мерии с плакатами с требованиями о выплате несколькомесячной задолженности по заработной плате, будите меня тот час же! Не стесняйтесь! 


5 0
4 123
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:11

и шо вавина 1000 не помагает? 


2 7
377
shoni1970:
Сьогодні, 12:14

Дивно, найвеличніший мільярди вливає в культуру через виплати за вакцинацію, а людям на зарплату не вистачає. А газетка мерська і культура несумісні?


3 1
623
JJAbrams:
Сьогодні, 12:38

Так пусть устраиваются в Фиолетовую газету, там все стабильно


2 0
352
Olexander:
Сьогодні, 12:46

Вседозволеність і безкарність місцевої фіолетової влади.Впевнений ,що працівники культури нашого міста за них голосували,От і маєте ,Хто вам лікар ?


1 0

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