Працівникам культури Кременчука в бюджеті не вистачає грошей на зарплату

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 353 Коментарів: 5

Люди вже скаржаться, що їх відправляють у відпустки за свій рахунок

Працівники культури скаржаться, що їх відправляють у відпустки за свій рахунок, щоб зекономити фонд заробітної плати. Чи дійсно виникла така ситуація і чому? Про це запитали журналісти під час засідання депутатської бюджетної комісії. Керівник управління культури і туризму Володимир Кондрашов каже, що йому невідомо про примусові відпустки, однак кожен заклад культури веде самостійно діяльність та бухгалтерію.

Проте він підтвердив, що є проблеми з фінансуванням галузі — до кінця року не вистачає 3,5 млн грн. І на даний час бюджетний ліміт (те, що виділяється на поточні рахунки для галузі) не перекриває зарплату: на січень виділено 6,7 млн грн, а на зарплату треба 7,2 млн грн. У той же час, віцемер Руслан Проценко стверджує, що коштів на рік вистачає.

- Розберіться по зарплаті, по бюджетних довідках, - сказав мер міста Віталій Малецький на засіданні виконкому.

Цьогоріч бюджет усієї галузі культури міста (а це і МПК, і Центр дозвілля, і галереї, і бібліотеки) — 62,6 млн грн. У той же час на комунальне телебачення разом з газетою виділено 24 млн грн.