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Виплати по догляду за інвалідами за грудень у Кременчуці досі не виплатили: коли обіцяють (додано)

Сьогодні, 10:58 Переглядів: 368 Коментарів: 4

Загальний борг — пів мільйона гривень

Виплати по догляду за інвалідами у місті продовжують затримувати. За даними Полтавської ОДА, станом на кінець року місто заборгувало 1 млн грн. Під час засідання депутатської бюджетної комісії журналісти запитали, коли буде погашена заборгованість.

Як повідомила Марина Доценко, керівниця департаменту соцзахисту населення, борг в 1 млн гривень був за жовтень-грудень, але половину його (пів мільйона гривень за жовтень-листопад) вже погасили. Залишилося виплатити ще пів мільйона за грудень.

- Грудень закриємо в лютому, - повідомила пані Доценко.

Виплати по догляду за інвалідами в місті отримує 251 особа. Як пояснюють посадовці, борги виникли у зв'язку з тим, що держава збільшила виплати на догляд — однак у місцевому бюджеті на 2021 рік ці гроші не були передбачені. Проте у міському бюджеті-2022 кошти для цих виплат є в повному обсязі, запевнила Марина Доценко.

Додано:

Під час засідання виконкому журналісти поставили питання про виплати й міському голові. На відміну від пані Доценко, він зазначив, що заборгованість і в цьому році буде, оскільки нещодавно з'явилася постанова уряду про збільшення виплат на догляд до 9 тис грн. Мер вважає, що ці кошти має відшкодовувати державний бюджет, а не перекладати виплати на місцевий. За його словами, звернення про це скероване до уряду від Асоціації міст України.
0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: виплати гроші інваліди
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Коментарі: 4

4 123
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:26

врачам зато по 20 тонн будут выплачивать( но это не точно и не всем, и долго), если минималку не могут и соц выплаты вовремя....такого популизма еще небыло


4 10
559
Кавоман:
Сьогодні, 12:19

"Мер вважає, що ці кошти має відшкодовувати державний бюджет, а не перекладати виплати на місцевий."

 

Зате, мабуть, весело


3 4
4 123
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:33

Цитата: Кавоман
мабуть, весело
зевиборці зара в шоколаді-задоволені! новий сезон скотів, квартальчик,відосік від солнцесяйного-все як і обісцяв же!


1 7
700
shtai:
Сьогодні, 13:01

Хлопці ви цікаві (я про zzzzzz і Кавоман). Була проведена децентралізація і міста отримали більше фінансів з податків, але також з грошима отримали і обов'язки, про які мер не хоче згадувати. Але від цієї відповідальності нікуди не дітись. Не весь же час гроші витрачати лише на перекладання плитки, газЄтку і квіточки.

 

Нашого мера навчали як грабувати бюджет і скидати всю відповідальність на уряд, президента, парламент, бабаків котрі не можуть точно визначити погоду і т.д. Але правила гри змінилися, але він (мер) вперто не хоче на це реагувати (або не може).


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