Виплати по догляду за інвалідами за грудень у Кременчуці досі не виплатили: коли обіцяють (додано)

Сьогодні, 10:58 Переглядів: 368 Коментарів: 4

Виплати по догляду за інвалідами у місті продовжують затримувати. За даними Полтавської ОДА, станом на кінець року місто заборгувало 1 млн грн. Під час засідання депутатської бюджетної комісії журналісти запитали, коли буде погашена заборгованість.

Як повідомила Марина Доценко, керівниця департаменту соцзахисту населення, борг в 1 млн гривень був за жовтень-грудень, але половину його (пів мільйона гривень за жовтень-листопад) вже погасили. Залишилося виплатити ще пів мільйона за грудень.

- Грудень закриємо в лютому, - повідомила пані Доценко.

Виплати по догляду за інвалідами в місті отримує 251 особа. Як пояснюють посадовці, борги виникли у зв'язку з тим, що держава збільшила виплати на догляд — однак у місцевому бюджеті на 2021 рік ці гроші не були передбачені. Проте у міському бюджеті-2022 кошти для цих виплат є в повному обсязі, запевнила Марина Доценко.

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Під час засідання виконкому журналісти поставили питання про виплати й міському голові. На відміну від пані Доценко, він зазначив, що заборгованість і в цьому році буде, оскільки нещодавно з'явилася постанова уряду про збільшення виплат на догляд до 9 тис грн. Мер вважає, що ці кошти має відшкодовувати державний бюджет, а не перекладати виплати на місцевий. За його словами, звернення про це скероване до уряду від Асоціації міст України.