Загальний борг — пів мільйона гривень
Виплати по догляду за інвалідами у місті продовжують затримувати. За даними Полтавської ОДА, станом на кінець року місто заборгувало 1 млн грн. Під час засідання депутатської бюджетної комісії журналісти запитали, коли буде погашена заборгованість.
Як повідомила Марина Доценко, керівниця департаменту соцзахисту населення, борг в 1 млн гривень був за жовтень-грудень, але половину його (пів мільйона гривень за жовтень-листопад) вже погасили. Залишилося виплатити ще пів мільйона за грудень.
Виплати по догляду за інвалідами в місті отримує 251 особа. Як пояснюють посадовці, борги виникли у зв'язку з тим, що держава збільшила виплати на догляд — однак у місцевому бюджеті на 2021 рік ці гроші не були передбачені. Проте у міському бюджеті-2022 кошти для цих виплат є в повному обсязі, запевнила Марина Доценко.
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