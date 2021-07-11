Дехто досі отримує 200 гривень допомоги по догляду за інвалідом замість 2000

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 179

Розмір допомоги збільшили в 10 разів, але повідомили про це не всім

Під час засідання виконкому 9 липня мер міста запитав директорку департаменту соціального захисту населення Марину Доценко, чи всі кременчужани знають про збільшення соціальних виплат.

Справа в тому, що днями до Віталія Малецького звернулась жінка зі скаргою на затримку виплат по догляду за родичем-інвалідом. Про причини таких затримок «ТелеграфЪ» писав раніше.

Але вразило мера те, що жінка отримує виплату у розмірі 200 гривень!

Марина Доценко погодилась, що ця ситуація не є виключенням:

- Там ще залишилися деякі категорії громадян, які отримують кошти по старій постанові. Там треба робити переоформлення.

Мер доручив пані Доценко розповісти людям про необхідність переоформлення, адресно пояснити кожному про те, що потрібно звернутися в управління соцзахисту. Адже вже понад 6 місяців мешканці міста, які найбільше потребують допомоги, отримують вдесятеро менше коштів.