Дехто досі отримує 200 гривень допомоги по догляду за інвалідом замість 2000

Розмір допомоги збільшили в 10 разів, але повідомили про це не всім
Під час засідання виконкому 9 липня мер міста запитав директорку департаменту соціального захисту населення Марину Доценко, чи всі кременчужани знають про збільшення соціальних виплат.
Справа в тому, що днями до Віталія Малецького звернулась жінка зі скаргою на затримку виплат по догляду за родичем-інвалідом. Про причини таких затримок «ТелеграфЪ» писав раніше.
Але вразило мера те, що жінка отримує виплату у розмірі 200 гривень!
Марина Доценко погодилась, що ця ситуація не є виключенням:
Мер доручив пані Доценко розповісти людям про необхідність переоформлення, адресно пояснити кожному про те, що потрібно звернутися в управління соцзахисту. Адже вже понад 6 місяців мешканці міста, які найбільше потребують допомоги, отримують вдесятеро менше коштів.