Нічна аптека в Крюкові: питання так і не вирішили, але є перспективи

Під час засідання виконкому 9 липня журналісти запитали, чи вирішать врешті-решт питання з відкриттям нічної аптеки в Крюкові. Адже вже більше ніж пів року мерія веде перемовини з аптечними мережами міста – проте віз і нині там.
Очільник Департаменту охорони здоров’я Максим Середа відповів, що в районі лікарні «Правобережна» знаходиться 3 аптеки, але регіональні керівники двох з них відмовилися змінити графік роботи. Одна аптечна мережа погодилася: у вересні планує оновити ліцензію, і в ліцензійному переліку буде можливість працювати вночі.
Мер міста Віталій Малецький наголосив, що на аптечні мережі, які відмовилися піти назустріч місту, чекатимуть ретельні перевірки. Перевірятимуть наявність пандусів, облаштування території, уточнюватимуть їх ліцензії.