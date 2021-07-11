Нічна аптека в Крюкові: питання так і не вирішили, але є перспективи

Сьогодні, 08:21 Переглядів: 170

Під час засідання виконкому 9 липня журналісти запитали, чи вирішать врешті-решт питання з відкриттям нічної аптеки в Крюкові. Адже вже більше ніж пів року мерія веде перемовини з аптечними мережами міста – проте віз і нині там.

Очільник Департаменту охорони здоров’я Максим Середа відповів, що в районі лікарні «Правобережна» знаходиться 3 аптеки, але регіональні керівники двох з них відмовилися змінити графік роботи. Одна аптечна мережа погодилася: у вересні планує оновити ліцензію, і в ліцензійному переліку буде можливість працювати вночі.

- Але якщо це буде лише торгівля спиртовмісними настоянками, то вони місяць попрацюють – і все. Адже в збиток ніхто торгувати не буде, - уточнив пан Середа.

Мер міста Віталій Малецький наголосив, що на аптечні мережі, які відмовилися піти назустріч місту, чекатимуть ретельні перевірки. Перевірятимуть наявність пандусів, облаштування території, уточнюватимуть їх ліцензії.