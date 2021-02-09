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Кременчук, Здоров'я

На правобережжі Кременчука одна аптека працюватиме до 22.00, цілодобової поки не відкривають

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 233

 

Аптека «Мед-сервіс» на вулиці Манагорава, 1 прийматиме кременчужан до 22.00

На правобережжі Кременчука аптека «Мед-сервіс» на вулиці Манагорава, 1 (поблизу лікарні «Правобережна») працюватиме до 22.00. Цілодобову аптеку там наразі відкривати не збираються.


Як прокоментував керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа, цього цілком достатньо, аби придбати препарати, якщо виникли незначні розлади здоров'я. Якщо ж трапилися невідкладні стани, слід звертатися до екстреної медичної допомоги.


Коли пацієнти купують антибіотики або інші сильнодіючі ліки, це має відбуватися за призначенням лікаря, а лікарі уночі не працюють і нічого не призначають.


Також пан Середа наголосив, що для врегулювання станів, які можуть виникнути щоденно, наприклад, підвищення температури, розлади шлунково-кишкового тракту тощо, кременчужани повинні мати у своїх домашніх аптечках запас необхідних препаратів.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: аптека Раковка Крюков
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