Плавнівцю за домашнє насильство присудили 150 годин громадських робіт

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 64

Жителю Горішніх Плавнів присудили 150 годин громадських робіт за домашнє насильство стосовно співмешканки. Про це сповістила прокуратура Полтавщини.



За участі прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури Комсомольський міський суд Полтавської області затвердив угоду про примирення, укладену між жителькою Горішніх Плавнів та її співмешканцем, обвинуваченим у домашньому насильстві.

Установлено, що 40-річний чоловік систематично ображав 33-річну співмешканку, влаштовуючи сварки з використанням нецензурної лексики та погрожуючи їй фізичною розправою у присутності спільної дитини.

Упродовж 2020 року за вчинення домашнього насильства горішньоплавнівця двічі притягували до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. ч. 1, 2 ст. 173-2 КУпАП. Після того, як жінка черговий раз звернулася до працівників поліції, дії чоловіка кваліфікували за ст. 126-1 КК України.

Вироком суду йому призначене узгоджене сторонами покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.

Упродовж минулого року органами прокуратури Полтавщини за фактами домашнього насильства (ст. 126-1 КК України) до суду для розгляду по суті направлено 75, з початку цього року 8 обвинувальних актів.