У День святого Валентина у Кременчуці візьмуть шлюб три пари

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 755

14 лютого, у День святого Валентина, у центральному РАЦСі Кременчука візьмуть шлюб три пари. Як розповіла ТЪ начальниця Кременчуцького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Північно-східного міжрегіонального управління Міністертсва юстиції (м. Суми) Валентина Борщ, наречені подавали заяви на державну реєстрацію шлюбу заздалегідь.





За словами Валентини Борщ, у День закоханих ажіотаж зазвичай більший, ніж у звичайні дні, та є багато бажаючих, які хочуть одружитися. Наприклад, у минулому році у цей день створили сім'ю 15 пар.





У 2021 році бажаючих дещо менше, скоріш за все, це пов'язано з тим, що День святого Валентина припадає на неділю. У 2019 році 14 лютого припадало на п'ятницю, а у 2020 році – на суботу, а це традиційні дні для кременчужан, коли вони бажають сіграти весілля.





14 лютого РАЦС працюватиме з 8.00 до 20.00 у рамках акції «Кохання поза часом» і також прийматиме заяви на реєстрацію шлюбу на наступні місяці. У РАЦСі є обряд «заручини», але на нього у зв'язку з карантинними обмеженнями може прийти не більше 10 гостей.





А от шлюб за добу 14 лютого укласти кременчужани не зможуть, адже палац «Нафтохімік» та Інститут розвитку Кременчука у ЦНАПі не реєструватимуть, не прийматимуть заяви у цей день.