«Кохання поза часом»: 14 лютого Кременчуцький РАЦС розписуватиме до 20.00

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 440

Магія кохання пануватиме у відділах 12 годин, з 8.00 до 20.00

У найромантичніший день року Міністерство юстиції України приготувало подарунок для закоханих — акцію «Кохання поза часом». Під час акції відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюватимуть з 8.00 до 20.00. Про це повідомили у секторі комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.



Зокрема пари зможуть подати заяву на реєстрацію шлюбу та взяти шлюб, якщо процедура призначена на вищевказаний день.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), що визначені учасниками заходу на Полтавщині: