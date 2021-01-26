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«Кохання поза часом»: 14 лютого Кременчуцький РАЦС розписуватиме до 20.00

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 440

 

Магія кохання пануватиме у відділах 12 годин, з 8.00 до 20.00

У найромантичніший день року Міністерство юстиції України приготувало подарунок для закоханих — акцію «Кохання поза часом». Під час акції відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюватимуть з 8.00 до 20.00. Про це повідомили у секторі комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.


Зокрема пари зможуть подати заяву на реєстрацію шлюбу та взяти шлюб, якщо процедура призначена на вищевказаний день.

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), що визначені учасниками заходу на Полтавщині:

  • Шевченківський районний у місті Полтаві 
  • Кременчуцький міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану: вул. Першотравнева, 5, телефон: (053-66) 3-31-60, 3-40-64, електронна пошта: infodracs@krm.pl.minjust.gov.ua
  • Лубенський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану
  • Миргородський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану 
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Автор: Альона Душенко
Теги: День закоханих

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