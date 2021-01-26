Кременчужани відзначатимуть нове свято: тепер у тренерів буде своє

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19 липня обрали для святкування Дня тренера через те, що в цей день 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава та самостійна команда

В Україні відзначатимуть День тренера - 19 липня. Вчора, 26 січня, уряд погодив проєкт указу Президента України «Про День тренера». Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.





Він зазначив, що професійне свято українських фахівців, які готують наших спортсменів до найважливіших змагань у їх житті, обов’язково повинно бути.





- Ми глибоко цінуємо внесок тренерів у розвиток державного спорту. Для мене особисто тренер займає поважне місце, як та людина, яка зробила мене тим, ким я є сьогодні. Всі мої високі результати завдяки моїм наставникам, – наголосив Вадим Гутцайт.





19 липня обрали для святкування Дня тренера через те, що в цей день 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава та самостійна команда.