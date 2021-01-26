Кременчужани відзначатимуть нове свято: тепер у тренерів буде своє

19 липня обрали для святкування Дня тренера через те, що в цей день 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава та самостійна команда
В Україні відзначатимуть День тренера - 19 липня. Вчора, 26 січня, уряд погодив проєкт указу Президента України «Про День тренера». Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
Він зазначив, що професійне свято українських фахівців, які готують наших спортсменів до найважливіших змагань у їх житті, обов’язково повинно бути.
19 липня обрали для святкування Дня тренера через те, що в цей день 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава та самостійна команда.