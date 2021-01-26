У Кременчуці можуть запустити центр підтримки підприємців «Дія.Бізнес»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 133

Міністерство цифрової трансформації України планує в цьому році відкрити від 7 до 15 центрів підтримки підприємців «Дія.Бізнес» в різних містах України. За інформацією Укрінформ, серед потенційних кандидатів називають й наше місто Кременчук.

- У цьому році ми плануємо відкрити від 7 до 15 таких центрів. Ми вже зараз спілкуємося з такими містами, як Черкаси, Вінниця, Ужгород, Одеса, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Кременчук та іншими, - повідомила Валерія Іонан, заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції.

Вона зазначила, що в 2020 році було відкрито три таких центри: в Харкові, Миколаєві та в КНУ ім. Шевченка.

Заступник міністра цифровий трансформації нагадала, що друга частина проєкту - онлайн-платформа «Дія.Бізнес», на якій можна отримати послуги з безкоштовного консалтингу і пройти безкоштовне навчання в онлайн-школі. Також на платформі доступні: інтерактивний довідник, кейси, новини, каталог виставок і подій для підприємців і багато іншої інформації, яка може знадобитися і є цікавою для бізнес-спільноти.