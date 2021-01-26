Натхненні життям: у Кременчуці відкрилися персональні виставки двох кременчуцьких художників

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Кременчужани у міській художній галереї можуть побачити 44 творчі роботи Жанни Заєць та 88 – Володимира Яковлєва



































Фото: Оксана Бойко, Катерина Турубара

27 січня у Кременчуці відкрилися одразу дві персональні виставки кременчуцьких художників – «Путь митця» Володимира Яковлєва та «Подорожуй, мрій, малюй» Жанни Заєць.



Член Національної спілка художників України Володимир Яковлєв поділився з ТЪ, що його надихають творити цікавість до життя, предмета, природи. Свою першу роботу створив ще у дитячому садку.





- Просто людина коли не зацікавлена, вона нічого не зробить, - пояснює митець.





Та додає, що у вільний час любить малювати квіти та пейзажі, інколи — портрети.



Художник народився у місті Балаклії Харківської області, проте з 1975 року живе у Кременчуці. Розглядаючи його картини, можна побачити добре відомі кременчужанам пейзажі нашого рідного міста.







Ось, наприклад, фонтан біля заводу «Кредмаш»







Набережна Дніпра







Риболовля на фоні Крюківського мосту







А от робота «Рибний ряд (Щука з Кременчука)» з символом нашого міста





Крім того, пан Яковлєв виконав ряд декоративних розписів, вітражів, сграфіто для навчальних і культурних закладів Кременчука, Горішніх Плавнів, Павлиша, Онуфріївки.







Мисткиня Жанна Заєць розповіла, що її надихають на творчість природа, саме життя та її учні.



Вона вже 30 років працює педагогом. З 1991 по 2004 роки викладала образотворче мистецтво у Кременчуцькій ЗОШ №1, а з 2004 року є керівником творчого об’єднання «Студія образотворчого мистецтва» Кременчуцького міського Будинку дитячої та юнацької творчості.



На запитання, чи є серед її робіт улюблена, з посмішкою відповідає:





- Ні, вони всі улюблені! Я завжди кажу, коли мені такі питання ставлять, це ж мої діти! Ось може матері хтось сказати: «А кого ви більше любите?» Як і дитині кажуть: «Ти тата чи маму, кого любиш?» А вона любить їх однаково. Так і кожна картина для мене особлива.







Серед експозиції пані Заєць одразу привертає увагу робота «Дари моря», у якій використані природні матеріали







Також оригінально виглядає колаж «На все свій час...» – він об'ємний



Якщо ви хочете побачити на власні очі доробок художників, завітайте до Кременчуцької міської художньої галереї. Помилуватися творами митців кременчужани зможуть до 21 лютого.





Художня галерея на Коцюбинського, 4 працює за таким графіком: