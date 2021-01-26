Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1197107
Кременчук5622
Хворі:
Україна209215
Кременчук378
Одужало:
Україна965835
Кременчук5089
Померло:
Україна22057
Кременчук155
Кременчук, Культура, Топ-новость

Натхненні життям: у Кременчуці відкрилися персональні виставки двох кременчуцьких художників

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 437

 

Кременчужани у міській художній галереї можуть побачити 44 творчі роботи Жанни Заєць та 88 – Володимира Яковлєва
Фото: Оксана Бойко, Катерина Турубара

27 січня у Кременчуці відкрилися одразу дві персональні виставки кременчуцьких художників – «Путь митця» Володимира Яковлєва та «Подорожуй, мрій, малюй» Жанни Заєць.


Член Національної спілка художників України Володимир Яковлєв поділився з ТЪ, що його надихають творити цікавість до життя, предмета, природи. Свою першу роботу створив ще у дитячому садку.


- Просто людина коли не зацікавлена, вона нічого не зробить, - пояснює митець.


Та додає, що у вільний час любить малювати квіти та пейзажі, інколи — портрети.


Художник народився у місті Балаклії Харківської області, проте з 1975 року живе у Кременчуці. Розглядаючи його картини, можна побачити добре відомі кременчужанам пейзажі нашого рідного міста.



Ось, наприклад, фонтан біля заводу «Кредмаш»



Набережна Дніпра



Риболовля на фоні Крюківського мосту



А от робота «Рибний ряд (Щука з Кременчука)» з символом нашого міста


Крім того, пан Яковлєв виконав ряд декоративних розписів, вітражів, сграфіто для навчальних і культурних закладів Кременчука, Горішніх Плавнів, Павлиша, Онуфріївки.


 
Мисткиня Жанна Заєць розповіла, що її надихають на творчість природа, саме життя та її учні.


Вона вже 30 років працює педагогом. З 1991 по 2004 роки викладала образотворче мистецтво у Кременчуцькій ЗОШ №1, а з 2004 року є керівником творчого об’єднання «Студія образотворчого мистецтва» Кременчуцького міського Будинку дитячої та юнацької творчості.


На запитання, чи є серед її робіт улюблена, з посмішкою відповідає:


- Ні, вони всі улюблені! Я завжди кажу, коли мені такі питання ставлять, це ж мої діти! Ось може матері хтось сказати: «А кого ви більше любите?» Як і дитині кажуть: «Ти тата чи маму, кого любиш?» А вона любить їх однаково. Так і кожна картина для мене особлива.



Серед експозиції пані Заєць одразу привертає увагу робота «Дари моря», у якій використані природні матеріали



Також оригінально виглядає колаж «На все свій час...» – він об'ємний


Якщо ви хочете побачити на власні очі доробок художників, завітайте до Кременчуцької міської художньої галереї. Помилуватися творами митців кременчужани зможуть до 21 лютого.


Художня галерея на Коцюбинського, 4 працює за таким графіком:

  • понеділок, вівторок – вихідні;
  • середа-п'ятниця – 10.00-16.00;
  • субота, неділя – 10.00-16.30.
2
Автор: Катерина Турубара Фото: Оксана Бойко, Катерина Турубара
Теги: виставка галерея художники картины

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх