Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві в аваріях травмувалися двоє пішоходів

Сьогодні, 14:12 Переглядів: 394

76-річну жінку та 18-річну дівчину госпіталізували до лікарні

Учора, 12 лютого, у Полтаві сталися дві аварії, в яких травмувлися двоє пішоходів. Про це інформує пресслужба Нацполіції Полтавщини.


Інформація про дорожньо-транспортну подію, яка відбулася на вулиці Грушевського, надійшла до поліції близько 14.40. Попередньо встановлено, що 18-річний полтавець за кермом Skoda Octavia збив 76-річну жінку. Її з травмами госпіталізували до лікарні.


 

Ще одна аварія трапилася близько 16.40 на вулиці Раїси Кириченко. За попередньою інформацією, 36-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем Skoda Fabia, наїхав на 18-річну дівчину-пішохода. Полтавку з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.


 

Поліція встановлює обставини цих дорожньо-транспортних подій. За обома фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.


Цими вихідними на Полтавщині спостерігається ускладнення погодних умов. Синоптики прогнозують заметілі, поривчастий вітер, зниження температури та ожеледицю на дорогах.


Тому поліція радить:

  • за можливості утриматися від подорожі на віддалені відстані;
  • враховувати погодні умови та стан дорожнього покриття;
  • максимально заповнювати баки з пальним;
  • заряджати мобільні телефони перед поїздкою;
  • брати в дорогу гарячі напої й теплий одяг;
  • у разі потреби звертатися по допомогу до поліції або рятувальників за номерами «102» або «101».
0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: ДТП Полтава травмы госпитализация пешеход
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх